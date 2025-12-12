Politico: Киев предложил Вашингтону создать в Донбассе демилитаризованную СЭЗ
Мирный план Украины включает пункт о создании в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны», где могли бы работать американские бизнесмены. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника.
По словам собеседников издания, речь идет о попытке украинцев привлечь на свою сторону президента США Дональда Трампа. Знакомые с предложением источники издания выразили скептицизм по поводу того, что Россия поддержит план, разработанный при участии европейских лидеров. По их мнению, Трамп по-прежнему считает Украину более слабой и податливой стороной в конфликте, особенно после коррупционного скандала, из-за которого прежний глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак был вынужден уйти в отставку.
В конце ноября Белый дом представил проект мирного плана из 28 пунктов. Текст документа предусматривал в том числе передачу определенных территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов.
8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права. Тогда же украинский лидер заявил, что позиции Киева и Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются, поэтому республика и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они намерены направить Вашингтону в ближайшее время.