Politico: Киев предложил Вашингтону создать в Донбассе демилитаризованную СЭЗ

8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права. Тогда же украинский лидер заявил, что позиции Киева и Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются, поэтому республика и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они намерены направить Вашингтону в ближайшее время.