Представители США, Украины и Европы могут обсудить мирный план 13 декабря

В конце ноября Вашингтон представил проект 28-пунктного мирного плана. Документ предусматривал в том числе передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. Киев считает вопрос передачи России территорий наиболее сложным, как и вопрос сокращения численности ВСУ и гарантий безопасности. 11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов, подготовленный совместно с европейскими партнерами.