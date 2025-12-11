Представители США, Украины и Европы могут обсудить мирный план 13 декабря

Представители США, Украины и Европы могут обсудить мирный план 13 декабряКиев, как сообщали СМИ, передал Вашингтону «новый мирный план» из 20 пунктов
США, Украина и европейские страны проведут встречу по мирному плану Вашингтона 13 декабря. Об этом пишет Axios со ссылкой на официального представителя Белого дома и украинского чиновника.
Переговоры высокопоставленных представителей США с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании могут пройти в Париже.
Встреча проходит на фоне «крайне высокой» напряженности в трансатлантических отношениях, указывает Axios. Также интригой остается участие госсекретаря США Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности.
«Три недели назад Рубио возглавлял американскую делегацию на переговорах с Украиной в Женеве, но с тех пор переговоры ведут посланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф и зять [Трампа] и советник Джаред Кушнер», – говорится в сообщении.
Financial Times писала 23 ноября, что Рубио дистанцировался от спорного мирного предложения по Украине, заявив, что документ из 28 пунктов не отражает позицию администрации Трампа. Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома писал, что Рубио предупреждал президента США Дональда Трампа о якобы плохих намерениях его российского коллеги Владимира Путина.
В конце ноября Вашингтон представил проект 28-пунктного мирного плана. Документ предусматривал в том числе передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. Киев считает вопрос передачи России территорий наиболее сложным, как и вопрос сокращения численности ВСУ и гарантий безопасности. 11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов, подготовленный совместно с европейскими партнерами.
11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что от США не поступало никаких уведомлений об обновлении мирного плана. По его словам, Вашингтон сейчас работает с украинской стороной.