Semafor: Рубио пытался настроить Трампа против Путина
Госсекретарь США Марко Рубио предупреждал президента США Дональда Трампа о якобы плохих намерениях его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Рубио скептически относится к Путину, в связи с чем он пытался убедить Трампа сменить подход к нему. При этом, по словам собеседника, госсекретарь поддержал мирный план Трампа по Украине. «Это был типичный для Рубио поступок, но необычный для Белого дома, который в основном следует за президентом, а не пытается изменить направление его действий», – говорится в материале.
На выборах президента США 2016 г. Рубио в ходе праймериз оскорбительно высказался в адрес Путина, пообещав не вести с ним переговоры, отмечает портал.
23 ноября Financial Times писала, что Рубио дистанцировался от спорного мирного предложения по Украине, заявив, что документ из 28 пунктов не отражает позицию администрации Трампа.
2 декабря The Times сообщила, что Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер фактически отдалили госсекретаря США Марко Рубио от переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.