Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Semafor: Рубио пытался настроить Трампа против Путина

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио предупреждал президента США Дональда Трампа о якобы плохих намерениях его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Рубио скептически относится к Путину, в связи с чем он пытался убедить Трампа сменить подход к нему. При этом, по словам собеседника, госсекретарь поддержал мирный план Трампа по Украине. «Это был типичный для Рубио поступок, но необычный для Белого дома, который в основном следует за президентом, а не пытается изменить направление его действий», – говорится в материале.

На выборах президента США 2016 г. Рубио в ходе праймериз оскорбительно высказался в адрес Путина, пообещав не вести с ним переговоры, отмечает портал.

23 ноября Financial Times писала, что Рубио дистанцировался от спорного мирного предложения по Украине, заявив, что документ из 28 пунктов не отражает позицию администрации Трампа.

2 декабря The Times сообщила, что Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер фактически отдалили госсекретаря США Марко Рубио от переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её