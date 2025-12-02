Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от мирного процесса по Украине

Издание отметило, что Рубио считают наиболее благосклонно расположенным к Киеву американским политиком. Как пишет автор материала, госсекретарь в том числе помог переработать план США по урегулированию конфликта из 28 пунктов. Первоначально документ уже был согласован Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в конце октября.