Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от мирного процесса по Украине

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер фактически отдалили госсекретаря США Марко Рубио от переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса, считает газета Times.

Издание отметило, что Рубио считают наиболее благосклонно расположенным к Киеву американским политиком. Как пишет автор материала, госсекретарь в том числе помог переработать план США по урегулированию конфликта из 28 пунктов. Первоначально документ уже был согласован Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в конце октября.

Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву 2 декабря для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что переговоры состоятся после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», которое на данные момент уже завершено.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь