Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от мирного процесса по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер фактически отдалили госсекретаря США Марко Рубио от переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса, считает газета Times.
Издание отметило, что Рубио считают наиболее благосклонно расположенным к Киеву американским политиком. Как пишет автор материала, госсекретарь в том числе помог переработать план США по урегулированию конфликта из 28 пунктов. Первоначально документ уже был согласован Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в конце октября.
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву 2 декабря для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что переговоры состоятся после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», которое на данные момент уже завершено.