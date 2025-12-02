Песков рассказал «Ведомостям», когда Путин примет Уиткоффа

Песков рассказал «Ведомостям», когда Путин примет УиткоффаУчастие во встрече также примет зять президента США Кушнер
Российско-американские переговоры пройдут после пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».
По словам Пескова, со стороны США в переговорах будут участвовать только спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.
«Переводчик будет», – добавил представитель Кремля.
Песков также сообщил, что протокол не предусматривает определенного временного лимита для переговоров: стороны будут вести диалог столько времени, «сколько потребуется».
2 декабря на фоне приезда Уиткоффа в Москву глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев говорил, что этот день важен для мирного процесса по украинскому вопросу. По его словам, в Россию прилетит делегация, «которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе».
28 ноября The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявляла, что США серьезно доработали пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса.
Белый дом анонсировал, что 2 декабря Трамп выступит с заявлением. Это произойдет в 14:00 (22:00 мск).