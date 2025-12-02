Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков рассказал «Ведомостям», когда Путин примет Уиткоффа

Участие во встрече также примет зять президента США Кушнер
Ведомости

Российско-американские переговоры пройдут после пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

По словам Пескова, со стороны США в переговорах будут участвовать только спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

«Переводчик будет», – добавил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что протокол не предусматривает определенного временного лимита для переговоров: стороны будут вести диалог столько времени, «сколько потребуется».

2 декабря на фоне приезда Уиткоффа в Москву глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев говорил, что этот день важен для мирного процесса по украинскому вопросу. По его словам, в Россию прилетит делегация, «которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе».

28 ноября The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявляла, что США серьезно доработали пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса.

Белый дом анонсировал, что 2 декабря Трамп выступит с заявлением. Это произойдет в 14:00 (22:00 мск).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь