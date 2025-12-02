Песков рассказал «Ведомостям», когда Путин примет Уиткоффа

2 декабря на фоне приезда Уиткоффа в Москву глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев говорил, что этот день важен для мирного процесса по украинскому вопросу. По его словам, в Россию прилетит делегация, «которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе».