Белый дом анонсировал заявление Трампа 2 декабря

1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявляла, что США серьезно доработали пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса. По ее словам, состояние переговорного процесса по Украине сейчас позволяет надеяться на скорое окончание конфликта.