Белый дом анонсировал заявление Трампа 2 декабря

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением 2 декабря. Это следует из его расписания, опубликованного на сайте Белого дома.

Американский лидер сделает заявление в 14:00 (22:00 мск) в комнате Рузвельта. Перед этим, в 11:30 (19:30 мск), Трамп проведет заседание кабинета министров.

1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявляла, что США серьезно доработали пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса. По ее словам, состояние переговорного процесса по Украине сейчас позволяет надеяться на скорое окончание конфликта.

