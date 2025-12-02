Белый дом сообщил о серьезной доработке плана США по урегулированию на Украине
Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом мы настроены довольно хорошо», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Представитель администрации американского президента Дональда Трамп также отметила, что состояние переговорного процесса по Украине сейчас позволяет надеяться на скорое окончание конфликта.
30 ноября в Майами состоялись переговоры между представителями США и Украины. Портал Axios писал, что они были сосредоточены на вопросе территорий. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. 1 декабря Левитт говорила, что встреча прошла «очень хорошо».