Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом сообщил о серьезной доработке плана США по урегулированию на Украине

Ведомости

Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом мы настроены довольно хорошо», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Представитель администрации американского президента Дональда Трамп также отметила, что состояние переговорного процесса по Украине сейчас позволяет надеяться на скорое окончание конфликта.

30 ноября в Майами состоялись переговоры между представителями США и Украины. Портал Axios писал, что они были сосредоточены на вопросе территорий. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. 1 декабря Левитт говорила, что встреча прошла «очень хорошо».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её