Белый дом назвал переговоры Украины и США «очень хорошими»
Переговоры представителей Украины и США, которые прошли во Флориде, были «очень хорошими», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Администрация настроена очень оптимистично. Весь аппарат президента, включая спецпосланника [Стивена] Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента [Джей Ди Вэнса] и самого президента [Дональда Трампа], а также [главы Пентагона Пита] Хегсета, невероятно много работал над этим», – сказала Левитт (цитата по ТАСС).
По ее словам, текущую активность в рамках процесса урегулированию украинского кризиса можно назвать «челночной дипломатией. В ходе нее Вашингтон проводит диалоги с обеими сторонами в равной степени, указала Левитт. Представитель Белого дома отметила, что основные пункты будущего мирного соглашения уже изложены на бумаге, они были существенно доработаны.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос был самым сложным на переговорах Украины и США, его обсуждали 6,5 часа. Он добавил, что сейчас мирный план выглядит лучше, чем первоначальные 28 пунктов.
30 ноября, когда в Майами состоялись переговоры между США и Украиной, Axios писал, что они были сосредоточены на вопросе территорий. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. В конце встречи обе стороны выразили оптимизм.