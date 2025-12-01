Белый дом назвал переговоры Украины и США «очень хорошими»

30 ноября, когда в Майами состоялись переговоры между США и Украиной, Axios писал, что они были сосредоточены на вопросе территорий. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. В конце встречи обе стороны выразили оптимизм.