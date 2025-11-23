FT: госсекретарь США Марко Рубио дистанцировался от мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио дистанцировался от спорного мирного предложения по Украине, заявив, что документ из 28 пунктов не отражает позицию администрации Дональда Трампа. Согласно информации Financial Times, Рубио также опроверг слухи о возможном прекращении военной помощи Украине в случае отказа от подписания соглашения.