FT: госсекретарь США Марко Рубио дистанцировался от мирного плана по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио дистанцировался от спорного мирного предложения по Украине, заявив, что документ из 28 пунктов не отражает позицию администрации Дональда Трампа. Согласно информации Financial Times, Рубио также опроверг слухи о возможном прекращении военной помощи Украине в случае отказа от подписания соглашения.
Республиканский сенатор Майк Раундс подчеркнул, что данный документ не является официальной инициативой американского правительства. Аналогичную позицию выразил независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, охарактеризовавший предложение как «список пожеланий России». Оба политика подтвердили, что план не представляет официальную внешнеполитическую линию Вашингтона.
По данным The Wall Street Journal, предложенный США план по украинскому урегулированию разработали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, Ключевые пункты соглашения соответствуют ранее заявленным российской стороной.