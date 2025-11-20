Газета
WSJ: план Трампа по Украине соответствует предложениям Путина на Аляске

Ведомости

Элементы предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам российского лидера Владимира Путина, сделанным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил изданию, что американский лидер не считает своей задачей возвращение Украине территорий, контроль над которыми уже установлен Россией. Вместо этого он стремится к соглашению, которое остановит боевые действия, сосредоточенные на востоке Украины.

По словам официальных лиц США, администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворческих сил для сдерживания будущих атак со стороны Москвы. Предполагается, что план, разработанный госсекретарем Марко Рубио, Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации с спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».

В соцсети X Рубио написал, что администрация Вашингтона ведет разработку предложений по урегулированию конфликта на Украине, учитывая позиции как Москвы, так и Киева. По его словам, для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны «согласились на трудные, но необходимые уступки».

