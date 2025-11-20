Рубио: идеи по урегулированию разрабатываются с учетом позиций Москвы и Киева

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Киев не принимает новый план урегулирования, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, и требует его переработки. Собеседники издания на Украине заявили, что предложенный документ фактически отражает «максималистские требования» Москвы и не может стать основой для обсуждения без существенных изменений.