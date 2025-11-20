Рубио: идеи по урегулированию разрабатываются с учетом позиций Москвы и Киева
Администрация Вашингтона ведет разработку предложений по урегулированию конфликта на Украине, учитывая позиции как Москвы, так и Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
«Для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки», – написал Рубио (цитата по ТАСС).
Дипломат отметил, что США продолжают формировать перечень потенциальных предложений по прекращению конфликта на основе информации от обеих сторон.
Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Киев не принимает новый план урегулирования, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, и требует его переработки. Собеседники издания на Украине заявили, что предложенный документ фактически отражает «максималистские требования» Москвы и не может стать основой для обсуждения без существенных изменений.
Axios сообщал, что американский план предполагает передачу России части территорий Восточной Украины, которые сейчас контролирует Киев, в обмен на гарантии безопасности США. Территории Донбасса, которые Украина должна будет оставить, по плану предполагается превратить в демилитаризованную зону.