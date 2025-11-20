Berliner Zeitung: Мерц не отреагировал на отправленный ему план по Украине
Мирный план по Украине был направлен канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу еще 4 ноября, сообщила газета Berliner Zeitung. Немецкая сторона до сих пор никак не отреагировала на документ.
По данным источников, план переслали Мерцу повторно.
Кроме того, газета пишет, что получила в свое распоряжение документ, в котором излагаются основные принципы плана мирного урегулирования конфликта России и Украины. Проект разрабатывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Ключевые пункты соглашения соответствуют ранее заявленным российской стороной. Однако отличаются гарантии безопасности для Украины, подчеркивает Berliner Zeitung.
20 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что элементы предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам российского лидера Владимира Путина, сделанным во время августовских встреч с Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворцев. Предполагается, что план, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».