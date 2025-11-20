Berliner Zeitung: Мерц не отреагировал на отправленный ему план по Украине

20 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что элементы предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам российского лидера Владимира Путина, сделанным во время августовских встреч с Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворцев. Предполагается, что план, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».