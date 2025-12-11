Песков: сообщений об обновлении мирного плана от США не поступало
От США не поступало никаких уведомлений об обновлении мирного плана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ничего не поступало, нет, они работают с украинской стороной», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов, подготовленный совместно с европейскими партнерами. По данным издания, Киев завершает работу над обновленной версией документа, который определяет возможные параметры завершения конфликта.
Собеседник ABC News утверждает, что в пересмотренном варианте плана появились «некоторые новые идеи», в том числе по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС. При этом структура документа осталась прежней, изменения затронули лишь формулировки отдельных пунктов.
Financial Times сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа считает неизбежным отказ Украины от части территорий в рамках потенциального урегулирования. По информации газеты, спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители Вашингтона в последние недели усилили давление на украинскую делегацию, добиваясь согласия на территориальный компромисс, который в США рассматривают как необходимое условие будущего соглашения.