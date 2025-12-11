Песков: сообщений об обновлении мирного плана от США не поступало

Financial Times сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа считает неизбежным отказ Украины от части территорий в рамках потенциального урегулирования. По информации газеты, спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители Вашингтона в последние недели усилили давление на украинскую делегацию, добиваясь согласия на территориальный компромисс, который в США рассматривают как необходимое условие будущего соглашения.