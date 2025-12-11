Газета
FT: США считают неизбежным отказ Украины от части территорий ради мира

США считают неизбежным отказ Украины от части территорий в рамках возможного мирного урегулирования, сообщает Financial Times со ссылкой на американские и украинские источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации издания, представители администрации президента США Дональда Трампа, включая спецпосланника Стива Уиткоффа, в последние недели активно давили на украинских переговорщиков. Они добивались согласия на обмен территориями, который в Вашингтоне считают неизбежным условием любого соглашения.

Источник FT среди украинских чиновников рассказал, что Уиткофф настаивает на отказе Украины от оставшейся части Донбасса, что, по его мнению, позволит достичь справедливого мира и предотвратить затяжной, более разрушительный конфликт.

Кроме того, во вторник Трамп призвал президента Украина Владимира Зеленского согласиться на предложенные США условия. Он отметил, что Украина, по оценке американской администрации, терпит поражение и уступает России в военных возможностях.

9 декабря Axios со ссылкой на источники также сообщал, что Вашингтон оказывает давление на Зеленского, чтобы он согласился на условия американского мирного плана. В частности, речь идет о территориальных уступках.

Днем ранее украинский лидер официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.

