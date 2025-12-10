Газета
СМИ: премьер Италии 90 минут уговаривала Зеленского пойти на уступки

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 90 минут убеждала президента Украины Владимира Зеленского пойти на «болезненные уступки» для урегулирования конфликта с Россией. Разговор был напряженным и полным противоречий. Об этом сообщает Corriere della Sera.

На встрече также присутствовали министры обороны и иностранных дел Италии Гвидо Крозетто и Антонио Таяни.

Как отмечает газета, Италия поддерживает США в том, что Украине стоит как можно скорее заключить мирную сделку, поскольку сейчас Киев ослаблен после коррупционного скандала. Зеленский же в ходе встречи попросил Мелони посодействовать тому, чтобы президент США Дональд Трамп смягчил свою позицию относительно урегулирования украинского конфликта, пишет Corriere della Sera. 

9 декабря Axios со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон оказывает давление на Зеленского, чтобы он согласился на условия американского мирного плана. В частности, речь идет о территориальных уступках.

Днем ранее украинский лидер официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.

