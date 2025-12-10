СМИ: премьер Италии 90 минут уговаривала Зеленского пойти на уступки

Как отмечает газета, Италия поддерживает США в том, что Украине стоит как можно скорее заключить мирную сделку, поскольку сейчас Киев ослаблен после коррупционного скандала. Зеленский же в ходе встречи попросил Мелони посодействовать тому, чтобы президент США Дональд Трамп смягчил свою позицию относительно урегулирования украинского конфликта, пишет Corriere della Sera.