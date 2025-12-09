Axios узнал, что США давят на Зеленского с требованием пойти на мир
Вашингтон оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на условия американского мирного плана. В частности, речь идет о территориальных уступках. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Собеседники портала из числа украинских чиновников предположили, что администрация США пытается отдалить Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказать на него более эффективное давление. Один из источников заявил, что украинский лидер не может принимать столь радикальные решения без консультаций со своими ключевыми союзниками в Европе.
США подталкивают Зеленского к быстрому принятию решений, в то время как европейская сторона настаивает на осторожности. Как пишет Axios, это возмущает некоторых людей в Белом доме, поскольку они считают европейцев главным препятствием для заключения сделки.
Более того, как пишет Axios, после встречи американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным мирное предложение для украинской стороны ухудшились. «Создалось впечатление, что США пытались разными способами продать нам желание России занять весь Донбасс и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился со всем этим во время телефонного разговора», – сказал порталу один украинский чиновник.
8 декабря Зеленский заявил, что позиции Киева и президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются. В этой связи, уточнил он, Украина и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они намерены направить Вашингтону в ближайшее время.