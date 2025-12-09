Axios узнал, что США давят на Зеленского с требованием пойти на мир

Более того, как пишет Axios, после встречи американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным мирное предложение для украинской стороны ухудшились. «Создалось впечатление, что США пытались разными способами продать нам желание России занять весь Донбасс и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился со всем этим во время телефонного разговора», – сказал порталу один украинский чиновник.