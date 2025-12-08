Газета
Главная / Политика /

Сможет ли Дональд Трамп продавить Владимира Зеленского на уступки

Американский лидер теряет терпение, но не торопится принимать меры
Роман Романов
Дональд Трамп не раз критиковал Владимира Зеленского за отсутствие инициативы во время переговорного процесса
Дональд Трамп не раз критиковал Владимира Зеленского за отсутствие инициативы во время переговорного процесса / SAUL LOEB / AFP

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 декабря заявил о некоторой разочарованности своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с тем, что тот «до сих пор» не ознакомился с американским проект-планом урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что общается с «лидерами Украины», в том числе с президентом. Через несколько часов Зеленский заявил агентству Bloomberg, что участники переговоров по-прежнему расходятся во мнениях по поводу территориального вопроса: «Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс». Он также хочет получить ответ, как его страну защитят европейцы.

В тот же день Зеленский начал свое турне по Европе, в ходе которого планирует обсудить с партнерами в том числе и нынешний этап переговорного процесса. В первый день, 8 декабря, у него были запланированы переговоры в Лондоне и Брюсселе, в ходе которых были назначены встречи: в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. На 9 декабря у Зеленского запланированы переговоры в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Кроме того, 8 декабря с ним должен был встретиться секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и обсудить подробности его переговоров со спецпосланником Трампа по ближневосточному урегулированию Стивеном Уиткоффом и президентским зятем Джаредом Кушнером, состоявшихся 5 декабря. За три дня до того, 2 декабря, Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп пока что не усиливает давления на Киев, которое и без того весьма сильное все последние недели, по нескольким причинам, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Одна из них – опросы общественного мнения в США, демонстрирующие устойчиво высокие показатели поддержки Украины даже среди республиканцев. «В условиях, когда личная позиция идет вразрез с общественным мнением и мнением конгресса, он делает все возможное», – сказал эксперт.

Как сообщила консервативная газета The New York Post 5 декабря, 64% американцев поддерживают передачу Украине летального оружия – на 9% больше, чем в декабре 2024 г. При этом 68% выступают за продажу оружия европейцам, чтобы те могли передавать его Украине. Среди республиканцев количество сторонников помощи Украине также выросло с прошлого года – с 44 до 59%. При этом, согласно агентству YouGov, на конец ноября 42% американцев считают, что США обязаны защищать Украину, 32% считают иначе. По тем же данным, 36% американцев поддерживают политику Трампа в отношении украинского конфликта, 46% не поддерживают.

Несмотря на это, у администрации Трампа есть план Б, продолжает Козлов. В него входит заморозка продажи вооружений по линии НАТО, а также приостановка обмена разведданными – это в понимании Трампа может сподвигнуть Зеленского на уступки. Но одновременно с этим Трамп сможет использовать давление в полном объеме, только если европейцы согласятся с выработанным планом остановки конфликта и также будут угрожать остановить поддержку офиса Зеленского.

Любой негатив в адрес украинской стороны со стороны американской администрации автоматически играет на руку России, считает доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Но эксперт уточняет, что каждая из таких, хотя и небольших, ремарок из уст первого лица ведущей страны мира, от которой во многом зависит судьба Украины и лиц, находящихся в ней у власти, – это очередная капля в наполняющуюся все больше, но еще не переполненную чашу терпения властей США.

Для того же, чтобы убедить Киев пойти на диалог, таких малых знаков и сигналов недостаточно, но совокупность подобных сигналов может затем вылиться в еще более невыгодную ситуацию для украинской стороны, и прежде всего лично для Зеленского. Это уже было продемонстрировано несколько раз тезисами об «отсутствии у Зеленского на руках козырей». Важно также отметить, обращаясь к цитате Трампа, что он назвал Зеленского не единственным, а одним из лидеров Украины, – это тоже своего рода сигнал, что в случае неуступчивости главы Украины дальнейшие переговорные решения могут начать приниматься с другими людьми. Киев будет по-прежнему опираться на политическую поддержку своих европейских союзников и пытаться затянуть процесс.

