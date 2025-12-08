Сможет ли Дональд Трамп продавить Владимира Зеленского на уступки

Для того же, чтобы убедить Киев пойти на диалог, таких малых знаков и сигналов недостаточно, но совокупность подобных сигналов может затем вылиться в еще более невыгодную ситуацию для украинской стороны, и прежде всего лично для Зеленского. Это уже было продемонстрировано несколько раз тезисами об «отсутствии у Зеленского на руках козырей». Важно также отметить, обращаясь к цитате Трампа, что он назвал Зеленского не единственным, а одним из лидеров Украины, – это тоже своего рода сигнал, что в случае неуступчивости главы Украины дальнейшие переговорные решения могут начать приниматься с другими людьми. Киев будет по-прежнему опираться на политическую поддержку своих европейских союзников и пытаться затянуть процесс.