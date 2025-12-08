Сможет ли Дональд Трамп продавить Владимира Зеленского на уступки

Сможет ли Дональд Трамп продавить Владимира Зеленского на уступкиАмериканский лидер теряет терпение, но не торопится принимать меры
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 декабря заявил о некоторой разочарованности своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с тем, что тот «до сих пор» не ознакомился с американским проект-планом урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что общается с «лидерами Украины», в том числе с президентом. Через несколько часов Зеленский заявил агентству Bloomberg, что участники переговоров по-прежнему расходятся во мнениях по поводу территориального вопроса: «Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс». Он также хочет получить ответ, как его страну защитят европейцы.
В тот же день Зеленский начал свое турне по Европе, в ходе которого планирует обсудить с партнерами в том числе и нынешний этап переговорного процесса. В первый день, 8 декабря, у него были запланированы переговоры в Лондоне и Брюсселе, в ходе которых были назначены встречи: в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. На 9 декабря у Зеленского запланированы переговоры в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Кроме того, 8 декабря с ним должен был встретиться секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и обсудить подробности его переговоров со спецпосланником Трампа по ближневосточному урегулированию Стивеном Уиткоффом и президентским зятем Джаредом Кушнером, состоявшихся 5 декабря. За три дня до того, 2 декабря, Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп пока что не усиливает давления на Киев, которое и без того весьма сильное все последние недели, по нескольким причинам, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Одна из них – опросы общественного мнения в США, демонстрирующие устойчиво высокие показатели поддержки Украины даже среди республиканцев. «В условиях, когда личная позиция идет вразрез с общественным мнением и мнением конгресса, он делает все возможное», – сказал эксперт.
Как сообщила консервативная газета The New York Post 5 декабря, 64% американцев поддерживают передачу Украине летального оружия – на 9% больше, чем в декабре 2024 г. При этом 68% выступают за продажу оружия европейцам, чтобы те могли передавать его Украине. Среди республиканцев количество сторонников помощи Украине также выросло с прошлого года – с 44 до 59%. При этом, согласно агентству YouGov, на конец ноября 42% американцев считают, что США обязаны защищать Украину, 32% считают иначе. По тем же данным, 36% американцев поддерживают политику Трампа в отношении украинского конфликта, 46% не поддерживают.
Несмотря на это, у администрации Трампа есть план Б, продолжает Козлов. В него входит заморозка продажи вооружений по линии НАТО, а также приостановка обмена разведданными – это в понимании Трампа может сподвигнуть Зеленского на уступки. Но одновременно с этим Трамп сможет использовать давление в полном объеме, только если европейцы согласятся с выработанным планом остановки конфликта и также будут угрожать остановить поддержку офиса Зеленского.
Любой негатив в адрес украинской стороны со стороны американской администрации автоматически играет на руку России, считает доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Но эксперт уточняет, что каждая из таких, хотя и небольших, ремарок из уст первого лица ведущей страны мира, от которой во многом зависит судьба Украины и лиц, находящихся в ней у власти, – это очередная капля в наполняющуюся все больше, но еще не переполненную чашу терпения властей США.
Для того же, чтобы убедить Киев пойти на диалог, таких малых знаков и сигналов недостаточно, но совокупность подобных сигналов может затем вылиться в еще более невыгодную ситуацию для украинской стороны, и прежде всего лично для Зеленского. Это уже было продемонстрировано несколько раз тезисами об «отсутствии у Зеленского на руках козырей». Важно также отметить, обращаясь к цитате Трампа, что он назвал Зеленского не единственным, а одним из лидеров Украины, – это тоже своего рода сигнал, что в случае неуступчивости главы Украины дальнейшие переговорные решения могут начать приниматься с другими людьми. Киев будет по-прежнему опираться на политическую поддержку своих европейских союзников и пытаться затянуть процесс.