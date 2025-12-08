Politico: США пытаются убедить Киев вывести войска из Донбасса
США на переговорах с Украиной настаивают на выводе украинских войск из Донбасса, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По данным издания, Вашингтон ищет способы добиться уступок по территории. Источник утверждает, что «американцы пытаются найти механизм, который позволил бы Украине оставить Донбасс – так или иначе».
Киев, в свою очередь, настаивает, что возможный мир должен быть основан на фиксации нынешней линии фронта. Украинская сторона опасается, что уступки приведут к дальнейшему продвижению российских войск на Краматорск, Славянск и далее вглубь страны.
Politico также отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа подталкивает Киев к быстрому соглашению, а сам президент выражает раздражение темпами обсуждений. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что разногласия с США по вопросу восточных регионов сохраняются.
7 декабря Bloomberg писал, что Европа ставит целью убедить Зеленского не выводить войска с территории Донбасса по плану США.
ЕС, отмечает агентство, хочет избежать ситуации, когда США «вынудят измученного Зеленского вывести войска с территории Донбасса» и согласиться на сделку без «серьезных» американских гарантий безопасности.