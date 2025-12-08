Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: США пытаются убедить Киев вывести войска из Донбасса

Ведомости

США на переговорах с Украиной настаивают на выводе украинских войск из Донбасса, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По данным издания, Вашингтон ищет способы добиться уступок по территории. Источник утверждает, что «американцы пытаются найти механизм, который позволил бы Украине оставить Донбасс – так или иначе».

Киев, в свою очередь, настаивает, что возможный мир должен быть основан на фиксации нынешней линии фронта. Украинская сторона опасается, что уступки приведут к дальнейшему продвижению российских войск на Краматорск, Славянск и далее вглубь страны.

Politico также отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа подталкивает Киев к быстрому соглашению, а сам президент выражает раздражение темпами обсуждений. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что разногласия с США по вопросу восточных регионов сохраняются.

7 декабря Bloomberg писал, что Европа ставит целью убедить Зеленского не выводить войска с территории Донбасса по плану США.

ЕС, отмечает агентство, хочет избежать ситуации, когда США «вынудят измученного Зеленского вывести войска с территории Донбасса» и согласиться на сделку без «серьезных» американских гарантий безопасности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь