Bloomberg: Европа хочет отговорить Киев от вывода войск с Донбасса
Европа ставит целью убедить президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска с территории Донбасса по плану США. Об этом пишет Bloomberg.
ЕС, отмечает агентство, хочет избежать ситуации, когда США «вынудят измученного [президента Украины Владимира] Зеленского вывести войска с территории Донбасса и согласиться на сделку без «серьезных» американских гарантий безопасности.
По версии европейских стран, вывод войск не будет справедливым миром, а спровоцирует «будущую масштабную войну с Россией». Bloomberg сообщил, что европейские делегации в ближайшие дни отправятся в США, чтобы обсудить ход переговоров.
26 ноября CNN сообщил, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана. Они касаются отказа Украины от территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от намерения вступить в НАТО.
1 декабря Зеленский заявлял, что вопрос территорий был самым сложным во время переговоров Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта, его обсуждали 6,5 часа. Президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ освободит Донбасс и Новороссию в ходе российско-украинского конфликта военным или другим путем.