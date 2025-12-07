Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: Европа хочет отговорить Киев от вывода войск с Донбасса

Ведомости

Европа ставит целью убедить президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска с территории Донбасса по плану США. Об этом пишет Bloomberg.

ЕС, отмечает агентство, хочет избежать ситуации, когда США «вынудят измученного [президента Украины Владимира] Зеленского вывести войска с территории Донбасса и согласиться на сделку без «серьезных» американских гарантий безопасности. 

По версии европейских стран, вывод войск не будет справедливым миром, а спровоцирует «будущую масштабную войну с Россией». Bloomberg сообщил, что европейские делегации в ближайшие дни отправятся в США, чтобы обсудить ход переговоров.

26 ноября CNN сообщил, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана. Они касаются отказа Украины от территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от намерения вступить в НАТО.

1 декабря Зеленский заявлял, что вопрос территорий был самым сложным во время переговоров Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта, его обсуждали 6,5 часа. Президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ освободит Донбасс и Новороссию в ходе российско-украинского конфликта военным или другим путем.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её