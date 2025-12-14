Зеленский: Киев откажется от вступления в НАТО при наличии гарантий безопасности

Он подчеркнул, что это было одним из основных желаний Украины. Однако, по словам украинского лидера, партнеры Киева не поддержали его в этом вопросе. Зеленский заявил, что Украина откажется от этого стремления, если будет двустороннее соглашение с США о гарантиях безопасности, а также гарантии безопасности от ЕС и других стран. Президент Украины подчеркнул, что это «уже компромисс».