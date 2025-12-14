Газета
Главная / Политика /

Зеленский: Киев откажется от вступления в НАТО при наличии гарантий безопасности

Ведомости

Украина откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его цитирует издание «Страна».

Он подчеркнул, что это было одним из основных желаний Украины. Однако, по словам украинского лидера, партнеры Киева не поддержали его в этом вопросе. Зеленский заявил, что Украина откажется от этого стремления, если будет двустороннее соглашение с США о гарантиях безопасности, а также гарантии безопасности от ЕС и других стран. Президент Украины подчеркнул, что это «уже компромисс».

13 декабря Axios со ссылкой на источник в США сообщил, что администрация американского президента готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на ст. 5 Североатлантического договора.

9 декабря Зеленский сообщил, что Вашингтон пока не готов видеть Украину в НАТО. Он подчеркнул, что Киев рассматривает гарантии безопасности со стороны «коалиции желающих». При этом для него важны двусторонние гарантии безопасности Украины и США.

