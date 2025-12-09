Газета
Главная / Политика /

Зеленский: США не видят Украины в НАТО

Ведомости

Вашингтон пока не готов видеть Украину в НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«На сегодняшний день мы рассматриваем эффективные гарантии безопасности со стороны Европы – это “коалиция желающих”, но для нас очень важны двусторонние гарантии безопасности Украины и США», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Заявление украинского лидера прозвучало после большого интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico. В интервью Трамп в частности заявил, что все давно понимали, что Украина не должна вступать в НАТО. По его словам, это было понятно задолго до [президента РФ Владимира] Путина».

2 декабря генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что принятие решения по присоединению Украины к НАТО должно происходить отдельно от переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

