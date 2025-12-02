Рютте намерен организовать решение вопроса о приеме Украины в НАТО отдельно
Принятие решения по присоединению Украины к НАТО должно происходить отдельно от переговоров по урегулированию украинского кризиса и обязательно с участием представителей альянса, заявил его генеральный секретарь Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
«Если говорить об элементах, касающихся НАТО в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине, то это решение будет приниматься отдельно, и его обсуждение однозначно должно включать НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).
30 ноября посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что для республики гарантией безопасности при урегулировании конфликта с Россией могли бы стать вступление в НАТО и размещение ядерного оружия союзников. Он выразил мнение, что не стоит торопиться с заключением соглашения, потому что документ может привести к потере независимости.
1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что страны – члены «коалиции желающих» завершили работу над гарантиями безопасности для Украины. Он также заявил о намерении обсудить их с Вашингтоном. По словам Макрона, эти гарантии важны для европейцев и украинцев.
28 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта говорил, что в текущей версии плана США, который направлен на завершение конфликта на Украине, вычеркнуты все пункты, затрагивающие Евросоюз и НАТО. До этого было известно, что документ включал отказ Украины от присоединения к Североатлантическому альянсу.