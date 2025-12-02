Рютте намерен организовать решение вопроса о приеме Украины в НАТО отдельно

30 ноября посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что для республики гарантией безопасности при урегулировании конфликта с Россией могли бы стать вступление в НАТО и размещение ядерного оружия союзников. Он выразил мнение, что не стоит торопиться с заключением соглашения, потому что документ может привести к потере независимости.