Залужный предложил разместить на Украине ядерное оружие союзников
Гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление страны в НАТО и размещение ядерного оружия своих союзников, заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph.
По его словам, торопиться с заключением соглашения не стоит, так как оно может привести к потере независимости. Залужный указал, что достичь формирования безопасного и защищенного государства невозможно без эффективных гарантий безопасности.
«Такими гарантиями безопасности могли бы стать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента», – написал он.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность начать обсуждение вопросов, связанных с европейским ядерным сдерживанием, включая возможность размещения самолетов с ядерным оружием в других странах Европы. При этом Макрон дал понять, что Париж не намерен нести расходы за безопасность других стран.
«Ведомости» в ноябре писали, что Залужный продолжает оставаться популярным политиком на Украине. В 2024 г. украинские политологи также называли его главным соперником президента Владимира Зеленского на будущих выборах. Голосование должно было состояться в марте 2024 г., но оно было отложено из-за продолжающихся боевых действий.