Залужный предложил разместить на Украине ядерное оружие союзников

«Ведомости» в ноябре писали, что Залужный продолжает оставаться популярным политиком на Украине. В 2024 г. украинские политологи также называли его главным соперником президента Владимира Зеленского на будущих выборах. Голосование должно было состояться в марте 2024 г., но оно было отложено из-за продолжающихся боевых действий.