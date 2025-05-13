Макрон заявил о готовности обсудить размещение ядерного вооружения в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность начать обсуждение вопросов, связанных с европейским ядерным сдерживанием, включая возможность размещения самолетов с ядерным оружием в других странах Европы. Его слова передает BFMTV.
«Мы готовы начать дискуссию», – отметил он, подчеркнув, что речь может идти и о размещении французских самолетов, оснащенных ядерными боеприпасами, за пределами Франции.
При этом Макрон дал понять, что Париж не намерен нести расходы за безопасность других стран: «Франция не будет платить за безопасность других, это не будет вычетом из того, что у нас есть, и окончательное решение всегда будет за Францией».
5 марта Макрон, обращаясь к нации, заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы. По его словам, мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть результатом капитуляции Украины. Лидер Франции также объявил открытие дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. При этом, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет» в руках французского президента.