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Макрон заявил о готовности обсудить размещение ядерного вооружения в Европе

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность начать обсуждение вопросов, связанных с европейским ядерным сдерживанием, включая возможность размещения самолетов с ядерным оружием в других странах Европы. Его слова передает BFMTV.

«Мы готовы начать дискуссию», – отметил он, подчеркнув, что речь может идти и о размещении французских самолетов, оснащенных ядерными боеприпасами, за пределами Франции.

При этом Макрон дал понять, что Париж не намерен нести расходы за безопасность других стран: «Франция не будет платить за безопасность других, это не будет вычетом из того, что у нас есть, и окончательное решение всегда будет за Францией».

5 марта Макрон, обращаясь к нации, заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы. По его словам, мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть результатом капитуляции Украины. Лидер Франции также объявил открытие дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. При этом, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет» в руках французского президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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