Макрон выступил против перемирия на УкраинеПрезидент Франции в обращении к нации также назвал Россию «угрозой для Европы»
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия на Украине. Он заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины», передает Le Figaro.
«Россия стала угрозой для Франции и Европы. <...> Ситуация, которую я вам описываю, такова, и мы должны с этим смириться. И путь к миру не может быть без Украины», – сказал французский президент в обращении к нации.
Он выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы «сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».
Макрон заявил о том, что готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты Европейского союза (ЕС).
«Я решил начать стратегические дебаты [о ядерном сдерживании] с нашими европейскими союзниками. Что бы ни случилось, решение все равно будет принято и останется в руках президента Франции, главнокомандующего вооруженными силами», – добавил Макрон.
Французский президент сообщил о том, что на следующей неделе Франция соберет в Париже министров обороны тех стран, которые готовы «гарантировать будущий мир на Украине». «Независимо от того, будет ли мир на Украине достигнут быстро или нет, европейские государства должны быть в состоянии защитить себя», – сказал он.
Ранее Макрон в интервью итальянской газете Foglio и французской Figaro подтвердил, что во время визита в Вашингтон в конце февраля предлагал президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине. Он и британский премьер Кир Стармер, который тоже ездил в США, предложили месячное перемирие для операций в воздухе и на море, а также взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре.
24 февраля Макрон посещал Белый дом для переговоров с Трампом, где рассказал ему, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. 25 февраля The Guardian писала, что Макрон покинул Вашингтон, не получив обещания поддержки США по конфликту на Украине.