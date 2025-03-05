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США отключили Украине оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS

Ведомости

США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных установок HIMARS. Об этом сообщает журналист The Economist Оливер Кэролл в соцсети Х.

«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого: данные о целях для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», – сообщил Кэролл.

Ранее CNN сообщил, что запасы ракет к системам противовоздушной обороны Patriot у вооруженных сил Украины (ВСУ) уже на исходе, поскольку американцы приостановили поставку вооружений Киеву.

4 марта президент США Дональд Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение стало реакцией на неподобающее поведение украинского президента Владимира Зеленского в ходе его визита в Белый дом. В ходе своей речи перед конгрессом Трамп приветствовал предложение Зеленского о возобновлении переговоров между странами о мирном урегулировании конфликта на территории Украины и сделке о полезных ископаемых. Тем не менее Трамп пока оставил в силе запрет на дальнейшие поставки военной помощи Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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