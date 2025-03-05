США отключили Украине оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS
США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных установок HIMARS. Об этом сообщает журналист The Economist Оливер Кэролл в соцсети Х.
«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого: данные о целях для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», – сообщил Кэролл.
Ранее CNN сообщил, что запасы ракет к системам противовоздушной обороны Patriot у вооруженных сил Украины (ВСУ) уже на исходе, поскольку американцы приостановили поставку вооружений Киеву.
4 марта президент США Дональд Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение стало реакцией на неподобающее поведение украинского президента Владимира Зеленского в ходе его визита в Белый дом. В ходе своей речи перед конгрессом Трамп приветствовал предложение Зеленского о возобновлении переговоров между странами о мирном урегулировании конфликта на территории Украины и сделке о полезных ископаемых. Тем не менее Трамп пока оставил в силе запрет на дальнейшие поставки военной помощи Киеву.