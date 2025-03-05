Чем обернется для Украины приостановка военной помощи США

Чем обернется для Украины приостановка военной помощи СШАЭто решение стало реакцией на неподобающее поведение Зеленского
Приостановка американской военной помощи Украине может сподвигнуть Киев к мирному процессу, заявил 4 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию в западной прессе о заморозке военных поставок украинской стороне. По его словам, хотя европейские страны, вероятно, попытаются компенсировать выбывающие объемы американских боеприпасов и военной техники, США до сих пор остаются главным донором украинцев. «Если Вашингтон приостановит эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», – добавил Песков.
Накануне информацию о временной заморозке США всей военной помощи Украине сообщили ряд американских изданий со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме и американских военных. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.
Как пишет The New York Times (NYT), указ американского президента Дональда Трампа последовал после серии встреч в Белом доме с его старшими советниками по национальной безопасности. По словам собеседников Bloomberg, речь идет о заморозке поставок всей американской военной техники, включая оружие, транспортируемое на Украину через Польшу. От предыдущего президента Джо Байдена Трамп унаследовал обязательства по поставкам оружия на сумму $3,5 млрд с американских оружейных складов. При этом, как передает NYT, американский президент наложил эмбарго на доставку Украине оружия и боеприпасов на сумму $1 млрд. А собеседник телеканала АВС предположил, что решение Трампа коснется преимущественно доставки бронетехники. Как бы там ни было, эта директива будет действовать до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность мирным переговорам с Россией, передают американские СМИ.
По данным Bloomberg, на паузу, вероятно, встанут поставки из запасов Пентагона по решениям президента (PDA). Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) – средства, которые Киев может использовать для покупки новой военной техники напрямую у американских и других оборонных компаний, – остается в силе.
Последний крупный пакет военных поставок по программе PDA cтоимостью $1,22 млрд США направили Украине 30 декабря 2024 г. в период администрации Байдена. Он включал некоторые передовые виды вооружений, такие как боеприпасы для системы ПВО, ракеты Stinger. С тех пор о новых поставках не сообщалось.
Как предположили в The Wall Street Journal, указ Трампа может привести к трудностям в планировании и закупках запчастей и боеприпасов к стоящей на вооружении ВСУ американской технике. В настоящее время Киев самостоятельно может обеспечивать себя техникой и боеприпасами лишь на 55%, США снабжают на 20%, а Европа – на 25%, пишет издание.
Правда, на следующий день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Киеве ответил, что поддержка США Украине продолжится, а украинская сторона «абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу» с американским конгрессом и администрацией Трампа.
Отношения Вашингтона и Киева обострились после визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля. Планировалось, что на переговорах лидеры обсудят детали сделки по разработке полезных ископаемых на территории Украины. Но эта встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским с одной стороны и Трампом с вице-президентом Джей Ди Вэнсом – с другой. Американцы обвинили Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией. Впоследствии украинский президент досрочно покинул США, а сделка по минеральным ресурсам так и не была заключена.
Такое поведение Зеленского, по словам источника CNN, и сподвигло Вашингтон приостановить предоставление военной помощи Киеву. По словам другого источника телеканала, эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Зеленский публично не признает обязательство своей страны к мирным переговорам с Россией, после чего американская сторона вновь вернется к соглашению по полезным ископаемым.
Другой анонимный источник сообщил Politico, что, несмотря на инцидент в Белом доме, Трамп по-прежнему надеется на относительно быстрое завершение российско-украинского конфликта и стремится подтолкнуть Зеленского смягчить свою риторику по отношению к России. «Потенциальное окно возможностей для диалога со стороны Москвы открыто. Вы не заставите [Владимира] Путина сесть за стол переговоров, постоянно его оскорбляя», – добавил собеседник издания.
Решение Трампа – сигнал партнерам в Европе, как им реагировать на критику администрации США в свой адрес и вести себя в новых геополитических условиях, заметил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Еще Белый дом, продолжает эксперт, пытается заставить украинское руководство сесть за стол переговоров с россиянами и договориться о прекращении огня. «Трамп формирует условия для этих переговоров и добивается, чтобы Киев стал более лояльным к внешнеполитической линии Вашингтона», – пояснил эксперт.
Как считает Сокольщик, США быстро отменят свое решение, если украинское руководство принесет официальные извинения перед Трампом и примет требования американцев. Вашингтон оставил пространство для маневра, предоставляя украинской стороне разведданные и сохраняя каналы поставок со стороны других стран и частных американских компаний, отметил эксперт: «Тем не менее в любой момент это окно может захлопнуться, если Киев продолжит сопротивляться. Уступчивость украинцев будет зависеть от динамики на фронтах и от позиции Европы».
По мнению эксперта Российского совета по международным делам Андрея Фролова, судя по всему, речь идет о прекращении поставок в первую очередь боеприпасов, в том числе ракет для систем реактивного залпового огня HIMARS, зенитных ракет различных типов, снарядов и запчастей к ранее поставленной технике. Украина за счет Европы и ранее накопленных запасов может продержаться даже до конца года, если в течение этого срока американские поставки будут приостановлены в нынешнем формате, полагает Фролов.