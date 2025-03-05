Чем обернется для Украины приостановка военной помощи США

Как пишет The New York Times (NYT), указ американского президента Дональда Трампа последовал после серии встреч в Белом доме с его старшими советниками по национальной безопасности. По словам собеседников Bloomberg, речь идет о заморозке поставок всей американской военной техники, включая оружие, транспортируемое на Украину через Польшу. От предыдущего президента Джо Байдена Трамп унаследовал обязательства по поставкам оружия на сумму $3,5 млрд с американских оружейных складов. При этом, как передает NYT, американский президент наложил эмбарго на доставку Украине оружия и боеприпасов на сумму $1 млрд. А собеседник телеканала АВС предположил, что решение Трампа коснется преимущественно доставки бронетехники. Как бы там ни было, эта директива будет действовать до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность мирным переговорам с Россией, передают американские СМИ.