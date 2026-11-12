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Главная / Политика /

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером завершилась

Сергей Пахомов
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились.

Как пишет агентство «РИА Новости», автомобиль, в котором находятся американские переговорщики, уже покинул Кремль. Переговоры Путина с представителями США продлились более двух часов.

Президент РФ встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 12 ноября. Переговоры состоялись после трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби, где стороны обсудили мирное урегулирование украинского конфликта. В ходе встречи с представителями США Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.

11 ноября Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам переговоров в ОАЭ. Американская сторона намеревалась обсудить с Путиным вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.

Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.

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