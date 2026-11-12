Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером завершилась
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились.
Как пишет агентство «РИА Новости», автомобиль, в котором находятся американские переговорщики, уже покинул Кремль. Переговоры Путина с представителями США продлились более двух часов.
Президент РФ встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 12 ноября. Переговоры состоялись после трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби, где стороны обсудили мирное урегулирование украинского конфликта. В ходе встречи с представителями США Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.
11 ноября Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам переговоров в ОАЭ. Американская сторона намеревалась обсудить с Путиным вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.
Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.