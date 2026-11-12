Детей, рожденных после смерти отцов-ветеранов, предложили признать наследниками

В совете пояснили, что на данный момент Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность наследования детьми, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти. Однако ситуация, при которой ребенок был зачат уже после смерти отца с использованием его биологического материала, нуждается в регулировании.