Детей, рожденных после смерти отцов-ветеранов, предложили признать наследниками
Совет по кодификации при президенте РФ рассмотрел законопроект о защите наследственных прав детей, рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) после смерти отцов–участников спецоперации, ветеранов и инвалидов боевых действий. Об этом «Ведомостям» сообщили в Совете по кодификации.
«Задача государства – выстроить тонкий баланс: с одной стороны, обеспечить безусловную социальную и имущественную защиту новорожденного как законного наследника первой очереди, с другой – не парализовать гражданский оборот и не допустить злоупотреблений в отношении остальных членов семьи» – заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который также возглавляет совет.
В совете пояснили, что на данный момент Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность наследования детьми, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти. Однако ситуация, при которой ребенок был зачат уже после смерти отца с использованием его биологического материала, нуждается в регулировании.
Законопроект предполагает, что дети, рожденные после смерти отцов-участников СВО и инвалидов боевых действий, будут рассматриваться как наследники первой очереди, наравне с другими детьми умерших.
Для возникновения права необходимо, чтобы беременность наступила в течение пяти лет после смерти отца; ребенок при этом может родиться за пределами этого срока. Использование биологического материала после смерти и запись мужчины отцом будущего ребенка должны основываться на нотариально удостоверенном согласии, что предусмотрено правилами, вступающими в силу с 1 декабря 2026 г.
В совете подчеркнули, что заморозка наследства во время ожидания рождения ребенка не предусмотрена, однако, если ребенок родится, он может получить причитающуюся долю по правилам восстановления пропущенного срока принятия наследства. В Гражданском кодексе РФ будет указано, что пропуск вступления в наследство в данном случае является уважительной причиной.
Правки предложили внести в Семейный и Гражданский кодексы, а также в Основы законодательства о нотариате.
23 июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в российских вузах в 2026 г. предусмотрено 53 500 бюджетных мест для участников спецоперации и их детей в рамках отдельной квоты. Он сообщил, что по итогам проведенного анализа 364 вуза установили квоту выше минимально предусмотренного уровня.