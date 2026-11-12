Группа «Мелком» запустила новое производство кормов для аквакультуры

Группа «Мелком» запустила новое производство кормов для аквакультурыС выходом на полную мощность их выпуск почти утроится
Группа компаний «Мелком» открыла в Вязьме Смоленской области завод по выпуску экструдированных кормов для рыб, сообщил «Ведомостям» генеральный директор ООО «Мелком-маркет» Дмитрий Якимов.
Компания построила две производственные линии общей мощностью 108 000 т в год, склады сырья и готовой продукции, экспресс-лабораторию. Инвестиции составили 9,7 млрд руб.
С 2009 г. экструдированные корма для аквакультуры «Мелком» производит на тверском ООО «Мелькомбинат». С учетом обоих предприятий производственные мощности группы по рыбным кормам составят 169 000 т в год.
Группа экспортирует корма для карпа в Узбекистан: всего с с 2023 г. туда продано более 1000 т. Новыми рынками поставок аквакорма, которые компания планирует открыть до 2030 г., станут Казахстан и Азербайджан. Также «Мелком» ведет переговоры с потенциальными покупателями из Киргизии, добавил Якимов.
По его словам, запуск предприятия позволит группе компаний «стать крупнейшим производителем экструдированных кормов в стране». Гендиректор агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк говорит, что «Мелком» получает возможность стать одним из ключевых поставщиков рыбных кормов в РФ, но мощности наращивают и другие крупные участники рынка. По его мнению, в ближайшее время приоритетом для группы должно стать замещение импорта, прежде всего в технологически сложных категориях продукции.
По оценке компании «Агриконсалт», в России в 2025 г. было произведено 125 000 т рыбных кормов. Согласно данным Росстата выпуск был ниже — 116 000 т. Потребление кормов для ценных видов рыб в аквакультуре с учетом импорта эксперты «Агриконсалта» оценивают в 150 000 т, а мощности российских заводов по их производству — в 300 000 т. В ближайшее время они вырастут еще минимум на 70 000 т за счет запуска новых производств. Но поскольку потребность в кормах для лососевых и осетровых сильно не увеличится, «Мелкому» на внутреннем рынке все произведенные объемы реализовать не удастся, считает генеральный директор «Агриконсалта» Андрей Голохвастов.
На фоне такого расширения производственных мощностей важным условием их устойчивой загрузки становится экспорт, говорит Березнюк. Помимо Узбекистана, ключевыми новыми рынками Голохвастов называет и другие страны бывшего СССР и Центральной Азии, а в перспективе, возможно, и Китай. Но этому варианту может мешать конкуренция с местными заводами и международными производителями, тем более что корма для карповых и других растительноядных рыб традиционно более простые и дешевые, заметил эксперт.
АО «ГК Мелком» включает в себя зерноперерабатывающие предприятия, маслоэкстракционный завод, птицеводческие комплексы, рыбоводческие хозяйства, предприятие по выращиванию и переработке льна. В составе группы – 13 производственных площадок в Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, а также в Республике Карелия. С 2025 г. группа экспортировала в 10 стран более 20 000 т продукции, включая льняное волокно, котонин, нерафинированное рапсовое масло, макаронные изделия, муку, рыбные корма и сухие корма для собак и кошек.