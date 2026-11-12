Группа «Мелком» запустила новое производство кормов для аквакультуры

По оценке компании «Агриконсалт», в России в 2025 г. было произведено 125 000 т рыбных кормов. Согласно данным Росстата выпуск был ниже — 116 000 т. Потребление кормов для ценных видов рыб в аквакультуре с учетом импорта эксперты «Агриконсалта» оценивают в 150 000 т, а мощности российских заводов по их производству — в 300 000 т. В ближайшее время они вырастут еще минимум на 70 000 т за счет запуска новых производств. Но поскольку потребность в кормах для лососевых и осетровых сильно не увеличится, «Мелкому» на внутреннем рынке все произведенные объемы реализовать не удастся, считает генеральный директор «Агриконсалта» Андрей Голохвастов.