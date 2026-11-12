Буданов не будет платить штраф за использование русского языка в Абу-Даби
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов не будет платить штраф за использование русского языка на трехсторонних переговорах в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом изданию Лига.net заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.
«Языковое законодательство действует только в пределах государства, кроме пространства посольств», – сказала она.
Издание «Украинская правда» 7 ноября писало, что Буданову был назначен штраф за использование русского языка во время протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где правозащитники обнаружили здание, в котором предположительно пытали военнослужащих ВСУ.
11 ноября на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби Буданов, отвечая на вопрос журналиста, говорящего на английском языке, попросил перевод также на английском. После этого на русском языке добавил: «Я понимаю, мне надо время».
Переговоры в Абу-Даби проходили 10-11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.