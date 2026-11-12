Буданов не будет платить штраф за использование русского языка в Абу-Даби

11 ноября на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби Буданов, отвечая на вопрос журналиста, говорящего на английском языке, попросил перевод также на английском. После этого на русском языке добавил: «Я понимаю, мне надо время».