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РБК: Шереметьево одобрило продажу 75% «Библио-Глобуса» структурам RWB

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров «Международного аэропорта Шереметьево» 9 ноября одобрил продажу принадлежащей компании доли в размере 75% в туроператоре «Библио-Глобус» структурам объединенной компании Wildberries & Russ (RWB). Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника, знакомых с итогами заседания.

По словам одного из собеседников издания, стоимость сделки составит около 40 млрд руб. При этом предусмотрена отсрочка платежа, покупатель должен будет оплатить пакет за счет будущей прибыли «Библио-Глобуса».

Другой источник РБК уточнил, что окончательные условия сделки пока не согласованы. По его словам, закрыть ее планируется до конца 2026 г.

«Сама сделка пока не состоялась. Часть параметров находится на стадии обсуждения», – отметил один из собеседников издания.

Переговоры о продаже «Библио-Глобуса» структурам RWB начались летом 2026 г., рассказал источник РБК, близкий к Шереметьево. По его словам, первоначально RWB предлагала передать ей туроператора в управление на несколько месяцев, но аэропорт не устроил такой вариант.

Другой собеседник издания, близкий к одной из российских авиакомпаний, сообщил, что при определении стоимости актива учитывалась прибыль «Библио-Глобуса».

В августе 2026 г. президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Шереметьево из перечня стратегических предприятий, открыв возможность приватизации государственного пакета акций аэропорта размером около 30%. При этом за государством должно сохраниться специальное право на участие в управлении компанией – «золотая акция».

Шереметьево приобрело 75% «Библио-Глобуса» в 2021 г. Тогда в аэропорту объясняли сделку намерением увеличить туристический пассажиропоток и повысить эффективность использования инфраструктуры.

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