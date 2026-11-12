РБК: Шереметьево одобрило продажу 75% «Библио-Глобуса» структурам RWB

Переговоры о продаже «Библио-Глобуса» структурам RWB начались летом 2026 г., рассказал источник РБК, близкий к Шереметьево. По его словам, первоначально RWB предлагала передать ей туроператора в управление на несколько месяцев, но аэропорт не устроил такой вариант.