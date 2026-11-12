Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,402+0,2%RGSS0,181+0,33%VEON-RX89,5+1,7%IMOEX2 482,68-0,29%RTSI946,14-0,3%RGBI111,93+0,06%RGBITR778,57+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Международные резервы России за неделю выросли на 0,4%

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Международные резервы России с 30 октября по 6 ноября увеличились на $2,7 млрд, или 0,4%, и достигли $724,3 млрд. Об этом сообщил Банк России.

В регуляторе пояснили, что рост показателя был обусловлен преимущественно положительной переоценкой активов.

На 1 ноября международные резервы составили $720,912 млрд против $731,76 млрд на 1 октября. За месяц показатель снизился на $10,848 млрд, или на 1,48%. По данным регулятора, объем валютных резервов сократился с $430,153 млрд до $428,954 млрд. Стоимость монетарного золота в составе международных резервов уменьшилась на $9,649 млрд – с $301,607 млрд до $291,958 млрд. Таким образом, основная часть месячного снижения пришлась на золотую составляющую.

6 ноября ЦБ сообщил о сокращении международных резервов за неделю с 23 по 30 октября на $8 млрд до $721,6 млрд. Снижение составило 1,1%. Регулятор объяснил его преимущественно отрицательной переоценкой активов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь