Международные резервы России за неделю выросли на 0,4%

На 1 ноября международные резервы составили $720,912 млрд против $731,76 млрд на 1 октября. За месяц показатель снизился на $10,848 млрд, или на 1,48%. По данным регулятора, объем валютных резервов сократился с $430,153 млрд до $428,954 млрд. Стоимость монетарного золота в составе международных резервов уменьшилась на $9,649 млрд – с $301,607 млрд до $291,958 млрд. Таким образом, основная часть месячного снижения пришлась на золотую составляющую.