Международные резервы России за неделю выросли на 0,4%
Международные резервы России с 30 октября по 6 ноября увеличились на $2,7 млрд, или 0,4%, и достигли $724,3 млрд. Об этом сообщил Банк России.
В регуляторе пояснили, что рост показателя был обусловлен преимущественно положительной переоценкой активов.
На 1 ноября международные резервы составили $720,912 млрд против $731,76 млрд на 1 октября. За месяц показатель снизился на $10,848 млрд, или на 1,48%. По данным регулятора, объем валютных резервов сократился с $430,153 млрд до $428,954 млрд. Стоимость монетарного золота в составе международных резервов уменьшилась на $9,649 млрд – с $301,607 млрд до $291,958 млрд. Таким образом, основная часть месячного снижения пришлась на золотую составляющую.
6 ноября ЦБ сообщил о сокращении международных резервов за неделю с 23 по 30 октября на $8 млрд до $721,6 млрд. Снижение составило 1,1%. Регулятор объяснил его преимущественно отрицательной переоценкой активов.