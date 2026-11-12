Почему в Казахстане задержали руководителей суверенного фонда и железной дороги

Почему в Казахстане задержали руководителей суверенного фонда и железной дорогиИх подозревают в коррупции
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана 11 ноября задержал председателя правления государственного фонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и председателя подконтрольных этому фонду национальных железных дорог («Казахстан темiр жолы», КТЖ) Елжаса Отыншиева. Об этом на следующий день сообщили в пресс-служба КНБ. Оба руководителя подозреваются в совершении коррупционных преступлений. При этом следственные органы не раскрыли конкретные обстоятельства предполагаемого нарушения закона и размер возможной взятки.
Вскоре представители «Самрук-Казына» сообщили порталу Ulysmedia.kz, что компания сотрудничает со следствием и передает правоохранителям необходимые документы.
В это же время в соцсетях появилось видео, в котором изображены разбросанные пачки американских долларов возле элитного жилищного комплекса «Атлант-6» в Астане, где предположительно мог жить один из фигурантов дела. Позже казахстанский журналист Михаил Козачков сообщил со ссылкой на источники в своем Telegram-канале, что эти деньги могли быть выброшены вместе с чемоданом с балкона женой одного из подозреваемых, когда в дверь его квартиры постучали сотрудники правоохранительных органов. По его данным, в деле о коррупционных преступлениях Жакупова и Отыншиева может фигурировать сумма в размере $6 млн. Однако связь этих событий с задержанием пока официально не подтверждена.
Казахстанский монополист
Жакупов возглавляет фонд «Самрук-Казына» с апреля 2023 г., в то время как Отыншиев проработал на своем посту руководителя КТЖ менее полугода (назначен 20 июля). В разные годы они вместе работали на руководящих должностях в структурах национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук», в управляющей компании государственного фонда прямых инвестиций Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF), а с 2023 г. непосредственно в «Самрук-Казына». Причем в двух последних компаниях Отыншиев работал непосредственно под руководством Жакупова в качестве его заместителя.
Жакупов родился в 1978 г. Он окончил бакалавриат и магистратуру МГИМО МИД России по экономической специальности, позднее стал кандидатом экономических наук. За время его руководства «Самрук-Казына» казахстанские власти неоднократно критиковали компанию за ее недостаточную эффективность. Так, летом 2025 г. один из депутатов ныне упраздненного мажилиса (нижняя палата парламента) Адиль Жубанов предложил передать активы фонда под управления профильных министерств, с целью повышения подотчетности и снижения избыточного давления на рыночную среду. А уже в ноябре того же года Высшая аудиторская палата указала на системные проблемы в управлении «Самрук-Казына». Были отмечены недочеты в стратегическом планировании, слабый контроль за реализацией плана развития и низкую эффективность части инвестиционных проектов.
На проблемы в «Самрук-Казына» также указывал в феврале текущего года и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. В разговоре с руководством компании он говорил о необходимости пересмотра структуры холдинга, которая, по его словам, перегружена избыточными управленческими кадрами, напоминающими бездельников. А уже в мае компания отчиталась о проведении существенного сокращения штатов. Незадолго до задержаний премьер-министр страны Олжас Бектенов на заседании совета директоров «Самрук-Казына» 4 ноября пожаловался на срывы сроков реализации некоторых инвестиционных проектов, а также поручил усилить контроль за соблюдением установленных сроков и увеличить долю местных товаров и услуг в закупках.
«Самрук-Казына» и КТЖ носят государствообразующий характер в экономике и инфраструктурном развитии страны, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его мнению, сейчас казахстанские власти продолжают кампанию по наведению порядка в ключевых отраслях экономики и отстраивают вертикаль после завершения конституционной реформы. «Мы видим, что Токаев в целом настраивает политическую вертикаль и пытается установить контроль над ключевыми инфраструктурными и финансовыми объектами. С декабря 2025 г. проводится смена в руководящих органах ключевых предприятий, а сегодня очередь дошла до указанных компаний», – указал эксперт.
Кроме этого Притчин допустил, что задержания могут быть связаны с противостоянием между группами влияния внутри политической системы Казахстана, поскольку Жакупов и Отыншиев в той или иной мере связаны с командой Токаева. «Судя по всему, эта борьба происходит в команде самого президента за ресурсы и влияние. Особенно она обострилась в контексте недавнего послания Токаева, где он предложил вкладывать больше бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры, транспорта, а также общественных объектов», – предположил аналитик.