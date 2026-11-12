Почему в Казахстане задержали руководителей суверенного фонда и железной дороги

В это же время в соцсетях появилось видео, в котором изображены разбросанные пачки американских долларов возле элитного жилищного комплекса «Атлант-6» в Астане, где предположительно мог жить один из фигурантов дела. Позже казахстанский журналист Михаил Козачков сообщил со ссылкой на источники в своем Telegram-канале, что эти деньги могли быть выброшены вместе с чемоданом с балкона женой одного из подозреваемых, когда в дверь его квартиры постучали сотрудники правоохранительных органов. По его данным, в деле о коррупционных преступлениях Жакупова и Отыншиева может фигурировать сумма в размере $6 млн. Однако связь этих событий с задержанием пока официально не подтверждена.