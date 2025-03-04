Франция предлагает для Украины временное перемирие в воздухе и на море

Франция предлагает для Украины временное перемирие в воздухе и на мореРоссию это не устроит, но европейцы будут искать новые «мирные инициативы»
Частичное перемирие между Россией и Украиной в воздухе и на море и отказ от ударов по ТЭКу могут позволить Украине и ее союзникам понять, готов ли российский лидер Владимир Путин «начать серьезные переговоры о долгосрочном мире». Об этом в понедельник, 3 марта, заявил RTL министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя ранее прозвучавшее предложение своего президента Эмманюэля Макрона.
Накануне Макрон в интервью итальянской газете Foglio и французской Figaro подтвердил, что во время визита в Вашингтон в конце февраля предлагал президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине. Якобы он и британский премьер Кир Стармер, который тоже ездил в США, предложили месячное перемирие для операций в воздухе и на море, а также взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре. Такой план был оглашен, по словам Макрона, и на воскресном саммите в Лондоне, где был и президент Украины Владимир Зеленский после своей резонансной перепалки с Трампом в Вашингтоне.
Предложение Макрона выглядит как попытка европейцев продемонстрировать активность на треке урегулирования конфликта на Украине и найти там свое место. Макрон генерирует информационный фон, выставляя себя главным координатором, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Франция пытается стимулировать выработку плана действий Европы, которой придется брать Украину на баланс и повышать военные расходы, что тяжело для бюджетов. По мнению ведущего эксперта Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлии Семке, план Макрона – это попытка склонить Трампа к более удобному для европейцев варианту, но такое перемирие может быть использовано для дополнительных поставок оружия Украине. При этом не понятно, как контролировать режим прекращения огня, говорит Тимофеев.
Технически самым сложным является ограничение действий в воздухе: работа украинской авиации и дронов несопоставима по масштабам с действиями российских ВКС, замечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. По мнению эксперта Российского совета по международным делам Андрея Фролова, такое предложение при продолжении боев на земле преследует цель нивелировать российское преимущество в авиации, это Москве невыгодно в отличие от Киева, который на такое «перемирие» может дать согласие.
Переговоры России и Украины о взаимном моратории на удары по объектам энергоинфраструктуры, согласно The Washington Post, должны были пройти еще в середине августа 2024 г., но их сорвало наступление ВСУ в Курской области. Эту информацию отрицали Кремль и МИД России. Но в октябре, по данным Financial Times, стороны вернулись к вопросу. А в январе 2025 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о российско-украинских переговорах о моратории на удары по ядерным объектам.
Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре более перспективен, считает Стефанович. Основная часть тепловой энергогенерации Украины выведена из строя, восстановление будет долгим. А удары украинских дронов по российским НПЗ, трубопроводам и хранилищам хоть и не ведут к стратегическим последствиям, но оттягивают силы ПВО, отмечает эксперт. Отдельный сюжет – объекты атомной энергетики. Возможно, именно там может начаться деэскалация: в мировой практике уже есть прецедент в виде такого соглашения между Индией и Пакистаном, напоминает Стефанович. Но, по мнению Семке, прекращение ударов по энергообъектам вряд ли достижимо в отрыве от всего процесса мирного урегулирования.
Анонимные источники в правительстве Великобритании заявили Вloomberg, что инициатива Макрона не согласована с ними и другими европейскими странами. Это произошло из-за излишней публичности Макрона, полагает Стефанович. Утечка о критике плана со стороны британцев говорит о его нереалистичности, считает Семке.