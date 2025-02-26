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Может ли Франция защитить Европу своим ядерным оружием

Обойтись без зонтика США будет очень тяжело
Глеб Мишутин
Владимир Кулагин
Французские самолеты вряд ли обеспечат ядерный зонтик всей Европе
Французские самолеты вряд ли обеспечат ядерный зонтик всей Европе / AFP

Франция может разместить свои ядерные силы в Германии, что может произойти, в случае если США примут решение сократить свой контингент в Европе. Об этом сообщает The Telegraph. По сведениям издания, в ФРГ могут быть переброшены, в частности, несколько французских истребителей, несущих ядерные вооружения. Как сообщил The Telegraph французский чиновник, подобная операция была бы несложной и стала бы «серьезным сигналом» для России.

Наиболее вероятный следующий канцлер ФРГ от одержавшего 23 февраля победу блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал Великобританию и Францию распространить действие их ядерного зонтика и на Германию. При этом подобные переговоры пока не ведутся, так как немецким политикам сейчас предстоит договориться о создании правящей коалиции. Пока гарантии ядерной безопасности большей части Европы обеспечивают США, в частности, там размещается около 150 ядерных авиабомб – в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах, а также в Турции.

24 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в США объявил о готовности Европы укреплять свою оборону и стать «более сильным партнером» для США. Ранее американский президент Дональд Трамп требовал от стран НАТО, включая европейские, повышения расходов на оборонные нужды – по его мнению, вместо 2% от ВВП им стоило бы тратить 5%.

Размещение французских ядерных сил на территории Германии возможно в случае ухода американцев из Европы и вывода ими своего ядерного оружия, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Это вызовет резкую реакцию России, и отношения с Францией будут еще сильнее испорчены. При этом говорить о точном и скором выводе американских войск из Европы не приходится даже с учетом того, что США сейчас возглавляет Трамп, уверен Тебин.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, пока речь идет о весьма гипотетической возможности размещения ядерного оружия. С военной точки зрения устойчивость «передового базирования» в виде развертывания французских самолетов и складирования их ракет является предметом дискуссии, но, с другой стороны, и существующая практика хранения американских ядерных бомб на европейских авиабазах носит в первую очередь политический, если не сказать символический, характер.

Что касается баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), то даже исходя из существующей французской декларативной политики в ядерной сфере можно сделать вывод, что безопасность Европы является жизненно важным интересом, который Париж защищает в том числе с помощью ядерного сдерживания. При этом Франция, отмечает эксперт, находится вне контуров ядерного планирования НАТО, хотя и имеет весьма развитое сотрудничество с Великобританией в сфере ядерного оружия.

Французские самолеты вряд ли обеспечат ядерный зонтик всей Европе

У Великобритании ситуация иная: британские подводные лодки несут американские БРПЛ, но с британскими ядерными боеголовками, пусть и в высокой степени унифицированными с американскими аналогами. По некоторым сообщениям, порой американские подводные лодки обеспечивают боевое дежурство британских, а значит, ядерный суверенитет Великобритании ограничен. Лондон в полной мере участвует в Группе ядерного планирования НАТО, при этом Соединенное Королевство вышло из ЕС. Как этот парадокс предполагают разрешать в Германии, пока представить сложно, подчеркивает Стефанович.

Французский, как и британский, арсенал значительно уступает российскому и американскому, в первую очередь в части количества и разнообразия. Но и абсолютные цифры не всегда играют ключевую роль, и после нескольких раундов сокращений относительный «вес» их боеголовок значительно вырос. Отсюда и российское требование учитывать эти арсеналы в возможных будущих переговорах с США, напоминает эксперт. В целом же, добавляет Стефанович, для России такое развитие событий особо ничего не меняет. Конечно, условная замена совместных ядерных миссий НАТО на миссию ЕС не приведет к улучшению ситуации в сфере европейской безопасности, но если это будет сопровождаться выводом американских бомб с континента, то, наверное, можно даже аккуратно порадоваться, допускает эксперт.

Франция традиционно держится за свои ядерные силы довольно крепко, их четкая позиция состоит в том, что французское ядерное оружие предназначено для действий в случае угрозы жизненным интересам страны, отмечает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. При этом Макрон действительно сказал о том, что они имеют и европейское измерение, но это оставляет поле для домысливания. Но, судя по мнениям, которые раздаются из уст французских экспертов, в Париже допускают приглашение других европейцев на учения и подобную демонстрацию возможностей, но вряд ли на нечто сильно большее, если только не брать во внимание сценарий с ударами возмездия. Кроме политических причин трудно представить французское ядерное оружие в других странах и сугубо по техническим причинам, говорит Подвиг: баллистические ракеты на подводных лодках в Германии не разместить.

И на этом фоне совсем другая официальная доктринальная позиция у Британии, напоминает Подвиг: их ядерные силы в отличие от французских являются частью общих натовских сил, но при этом Лондон все равно сохраняет за собой право действовать независимо от США и НАТО.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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