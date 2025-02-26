Может ли Франция защитить Европу своим ядерным оружием

Франция традиционно держится за свои ядерные силы довольно крепко, их четкая позиция состоит в том, что французское ядерное оружие предназначено для действий в случае угрозы жизненным интересам страны, отмечает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. При этом Макрон действительно сказал о том, что они имеют и европейское измерение, но это оставляет поле для домысливания. Но, судя по мнениям, которые раздаются из уст французских экспертов, в Париже допускают приглашение других европейцев на учения и подобную демонстрацию возможностей, но вряд ли на нечто сильно большее, если только не брать во внимание сценарий с ударами возмездия. Кроме политических причин трудно представить французское ядерное оружие в других странах и сугубо по техническим причинам, говорит Подвиг: баллистические ракеты на подводных лодках в Германии не разместить.