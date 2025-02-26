Может ли Франция защитить Европу своим ядерным оружием

Может ли Франция защитить Европу своим ядерным оружиемОбойтись без зонтика США будет очень тяжело
Франция может разместить свои ядерные силы в Германии, что может произойти, в случае если США примут решение сократить свой контингент в Европе. Об этом сообщает The Telegraph. По сведениям издания, в ФРГ могут быть переброшены, в частности, несколько французских истребителей, несущих ядерные вооружения. Как сообщил The Telegraph французский чиновник, подобная операция была бы несложной и стала бы «серьезным сигналом» для России.
Наиболее вероятный следующий канцлер ФРГ от одержавшего 23 февраля победу блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал Великобританию и Францию распространить действие их ядерного зонтика и на Германию. При этом подобные переговоры пока не ведутся, так как немецким политикам сейчас предстоит договориться о создании правящей коалиции. Пока гарантии ядерной безопасности большей части Европы обеспечивают США, в частности, там размещается около 150 ядерных авиабомб – в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах, а также в Турции.
24 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в США объявил о готовности Европы укреплять свою оборону и стать «более сильным партнером» для США. Ранее американский президент Дональд Трамп требовал от стран НАТО, включая европейские, повышения расходов на оборонные нужды – по его мнению, вместо 2% от ВВП им стоило бы тратить 5%.
Размещение французских ядерных сил на территории Германии возможно в случае ухода американцев из Европы и вывода ими своего ядерного оружия, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Это вызовет резкую реакцию России, и отношения с Францией будут еще сильнее испорчены. При этом говорить о точном и скором выводе американских войск из Европы не приходится даже с учетом того, что США сейчас возглавляет Трамп, уверен Тебин.
По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, пока речь идет о весьма гипотетической возможности размещения ядерного оружия. С военной точки зрения устойчивость «передового базирования» в виде развертывания французских самолетов и складирования их ракет является предметом дискуссии, но, с другой стороны, и существующая практика хранения американских ядерных бомб на европейских авиабазах носит в первую очередь политический, если не сказать символический, характер.
Что касается баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), то даже исходя из существующей французской декларативной политики в ядерной сфере можно сделать вывод, что безопасность Европы является жизненно важным интересом, который Париж защищает в том числе с помощью ядерного сдерживания. При этом Франция, отмечает эксперт, находится вне контуров ядерного планирования НАТО, хотя и имеет весьма развитое сотрудничество с Великобританией в сфере ядерного оружия.
У Великобритании ситуация иная: британские подводные лодки несут американские БРПЛ, но с британскими ядерными боеголовками, пусть и в высокой степени унифицированными с американскими аналогами. По некоторым сообщениям, порой американские подводные лодки обеспечивают боевое дежурство британских, а значит, ядерный суверенитет Великобритании ограничен. Лондон в полной мере участвует в Группе ядерного планирования НАТО, при этом Соединенное Королевство вышло из ЕС. Как этот парадокс предполагают разрешать в Германии, пока представить сложно, подчеркивает Стефанович.
Французский, как и британский, арсенал значительно уступает российскому и американскому, в первую очередь в части количества и разнообразия. Но и абсолютные цифры не всегда играют ключевую роль, и после нескольких раундов сокращений относительный «вес» их боеголовок значительно вырос. Отсюда и российское требование учитывать эти арсеналы в возможных будущих переговорах с США, напоминает эксперт. В целом же, добавляет Стефанович, для России такое развитие событий особо ничего не меняет. Конечно, условная замена совместных ядерных миссий НАТО на миссию ЕС не приведет к улучшению ситуации в сфере европейской безопасности, но если это будет сопровождаться выводом американских бомб с континента, то, наверное, можно даже аккуратно порадоваться, допускает эксперт.
Франция традиционно держится за свои ядерные силы довольно крепко, их четкая позиция состоит в том, что французское ядерное оружие предназначено для действий в случае угрозы жизненным интересам страны, отмечает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. При этом Макрон действительно сказал о том, что они имеют и европейское измерение, но это оставляет поле для домысливания. Но, судя по мнениям, которые раздаются из уст французских экспертов, в Париже допускают приглашение других европейцев на учения и подобную демонстрацию возможностей, но вряд ли на нечто сильно большее, если только не брать во внимание сценарий с ударами возмездия. Кроме политических причин трудно представить французское ядерное оружие в других странах и сугубо по техническим причинам, говорит Подвиг: баллистические ракеты на подводных лодках в Германии не разместить.
И на этом фоне совсем другая официальная доктринальная позиция у Британии, напоминает Подвиг: их ядерные силы в отличие от французских являются частью общих натовских сил, но при этом Лондон все равно сохраняет за собой право действовать независимо от США и НАТО.