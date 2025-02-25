The Guardian: Макрону не удалось изменить позицию Трампа по Украине

24 февраля президент Франции прибыл в Белый дом для переговоров с американским лидером. На встрече с Трампом Макрон рассказал, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. Он также отметил, что у президента США существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с Путиным и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия.