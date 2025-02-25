The Guardian: Макрону не удалось изменить позицию Трампа по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон уезжает из Вашингтона без обещания поддержки США или изменения позиции американского президента Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом сообщает The Guardian.
Поворот Трампа к сближению с президентом России Владимиром Путиным привел к напряжению, которое стало очевидным, когда США выступили против антироссийской резолюции, внесенной Украиной на рассмотрение Генассамблеи ООН, отмечает издание. Макрон и премьер-министр Великобритании Кит Стармер, который должен приехать в США в конце этой недели, пытаются спасти трансатлантический альянс, испытывающий самый серьезный кризис за последние десятилетия. В ходе встречи с Трампом Стармеру предстоит отвести президента США от раскола с Европой.
24 февраля президент Франции прибыл в Белый дом для переговоров с американским лидером. На встрече с Трампом Макрон рассказал, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. Он также отметил, что у президента США существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с Путиным и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия.
Reuters сообщал, что Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа в необходимости отложить заключение соглашения по прекращению огня на Украине с Путиным. Лидеры европейских стран будут просить президента США о сохранении участия Европы в процессе урегулирования, а также об обсуждении военных гарантий для Украины. По данным The Times, Макрон и Стармер намерены уговорить Трампа не проводить двусторонних переговоров с Россией. Ожидается, что премьер Великобритании встретится с американским лидером в Вашингтоне 27 февраля.