Губернатор Клычков: ВСУ атаковали ракетами гражданское предприятие в Орле

18 октября силы ПВО сбили 15 беспилотников и две ракеты над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, целью атаки были объекты гражданской инфраструктуры. В одном из районов региона получили повреждения телекоммуникационная вышка и здание почтового отделения. Пострадавших не было.