Губернатор Клычков: ВСУ атаковали ракетами гражданское предприятие в Орле
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, атака произошла в час пик, когда жители возвращались с работы.
«Особый цинизм – атака в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям», – заявил глава региона.
По его данным, информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется.
В ночь на 23 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 443 украинских беспилотника над 22 регионами России и акваториями двух морей, сообщило Минобороны РФ. Среди регионов, подвергшихся атаке, была Орловская область. Днем ранее ведомство сообщило об уничтожении 49 беспилотников, в том числе над территорией региона.
18 октября силы ПВО сбили 15 беспилотников и две ракеты над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, целью атаки были объекты гражданской инфраструктуры. В одном из районов региона получили повреждения телекоммуникационная вышка и здание почтового отделения. Пострадавших не было.