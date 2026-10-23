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Музыкальная группа Райана Гослинга вернется после 17-летнего перерыва

Анна Виноградова
Anthony Behar \ ТАСС
Anthony Behar \ ТАСС

Музыкальная группа Dead Man’s Bones, одним из основателей которой является актер Райан Гослинг, анонсировала возвращение после 17-летнего перерыва. Коллектив опубликовал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик с датой 27 октября, когда ожидается выход новой музыки.

В видео звучит стихотворение о призраках, тенях и возвращении мертвых. В конце ролика детский голос называет дату 27 октября. При этом название будущего релиза и его формат музыканты пока не раскрыли.

Незадолго до анонса актриса Ева Мендес, супруга Гослинга, опубликовала несколько сообщений с намеками на возвращение коллектива. После выхода тизера она заявила, что актер выполнил данное ей обещание.

Dead Man’s Bones была создана Гослингом и сценаристом Заком Шилдсом. В 2009 г. дуэт выпустил одноименный дебютный альбом, записанный при участии детского хора музыкальной школы Silverlake Conservatory. Композиции группы сочетают элементы фолк-рока и готической музыки. После выхода пластинки коллектив фактически прекратил деятельность.

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