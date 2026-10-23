Музыкальная группа Райана Гослинга вернется после 17-летнего перерыва
Музыкальная группа Dead Man’s Bones, одним из основателей которой является актер Райан Гослинг, анонсировала возвращение после 17-летнего перерыва. Коллектив опубликовал в Instagram
В видео звучит стихотворение о призраках, тенях и возвращении мертвых. В конце ролика детский голос называет дату 27 октября. При этом название будущего релиза и его формат музыканты пока не раскрыли.
Незадолго до анонса актриса Ева Мендес, супруга Гослинга, опубликовала несколько сообщений с намеками на возвращение коллектива. После выхода тизера она заявила, что актер выполнил данное ей обещание.
Dead Man’s Bones была создана Гослингом и сценаристом Заком Шилдсом. В 2009 г. дуэт выпустил одноименный дебютный альбом, записанный при участии детского хора музыкальной школы Silverlake Conservatory. Композиции группы сочетают элементы фолк-рока и готической музыки. После выхода пластинки коллектив фактически прекратил деятельность.