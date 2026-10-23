Трамп пригрозил забрать всю нефть у Ирана

В разговоре с журналистами у Белого дома американский лидер отметил: «Мы могли бы очень быстро закончить войну с Ираном, вопрос в том, хотим ли мы довести дело до конца или позволим режиму пасть самостоятельно». Он добавил: «Мы можем забрать у них всю их нефть».