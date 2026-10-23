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Трамп пригрозил забрать всю нефть у Ирана

Анна Виноградова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен установить контроль над всей иранской нефтью, передает Ynet.

В разговоре с журналистами у Белого дома американский лидер отметил: «Мы могли бы очень быстро закончить войну с Ираном, вопрос в том, хотим ли мы довести дело до конца или позволим режиму пасть самостоятельно». Он добавил: «Мы можем забрать у них всю их нефть».

13 сентября Трамп допустил, что США могут сохранить присутствие в Иране ради контроля над нефтью по аналогии с Венесуэлой. При этом он заявил, что в конечном счете американские силы покинут страну, если Вашингтон не решит остаться ради нефтяных ресурсов.

8 октября американский президент сообщил, что США не будут наносить новые удары по Ирану до промежуточных выборов в конгресс 3 ноября при условии сохранения нефтяных поставок через Ормузский пролив. При этом морская блокада иранских портов должна продолжиться.

22 октября Трамп обвинил Иран в попытках повысить мировые цены на нефть перед американскими выборами. В тот же день стоимость декабрьских фьючерсов на Brent достигала $112,54 за баррель.

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