Трамп обсудил с главой МИД Британии доступ к нефти Северного моря

22 октября президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках повысить мировые цены на нефть перед промежуточными выборами в конгресс. По его словам, Тегеран предпринимает такие действия, несмотря на то что через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем до начала конфликта. В тот же день стоимость декабрьских фьючерсов на Brent достигала $112,54 за баррель.