Трамп обсудил с главой МИД Британии доступ к нефти Северного моря
Президент США Дональд Трамп, согласно поступившему сообщению, заявил, что обсуждал с министром иностранных дел Великобритании доступ к нефтяным месторождениям в Северном море.
22 октября президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках повысить мировые цены на нефть перед промежуточными выборами в конгресс. По его словам, Тегеран предпринимает такие действия, несмотря на то что через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем до начала конфликта. В тот же день стоимость декабрьских фьючерсов на Brent достигала $112,54 за баррель.
13 октября Трамп заявил, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива уже способствовала снижению мировых цен на топливо. Американский лидер подчеркнул, что соглашение направлено на стабилизацию мирового энергетического рынка, а не на обеспечение потребностей непосредственно США.
8 октября Трамп допустил скорое завершение конфликта с Ираном, после чего, по его мнению, мировые цены на нефть должны снизиться.