Главные заявления Трампа о сделке по дизелю, Украине и Ближнем Востоке

Американский президент также заявил, что Вашингтон взаимодействует как с Москвой, так и с Киевом для завершения конфликта. «Мы хотим, чтобы конфликт закончился. Поэтому мы работаем с ними [Украиной] и с Россией над тем, чтобы положить конец войне», – сказал Трамп.