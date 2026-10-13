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Главные заявления Трампа о сделке по дизелю, Украине и Ближнем Востоке

По словам президента США, договоренность с Россией уже снизила мировые цены на топливо
Татьяна Мозолевская
Eric Lee / Reuters
Eric Lee / Reuters

Президент США Дональд Трамп на брифинге с журналистами оценил договоренность с Россией по поставке дизельного топлива, возможность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, а также обсудил ситуацию с хуситами и Ираном на Ближнем Востоке.

«Ведомости» собрали главное из заявлений американского президента.

Сделка по дизельному топливу

Трамп заявил, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива необходима всему миру, поскольку направлена на снижение цен на мировом энергетическом рынке. По его словам, соглашение не предусматривает поставок топлива непосредственно в США.

Трамп также утверждает, что договоренность уже привела к снижению мировых цен на топливо. «Это сделка для всего мира, и она снизила цены», – заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что соглашение не направлено на обеспечение потребностей непосредственно Соединенных Штатов. По его словам, оно позволит увеличить предложение энергоносителей на мировом рынке.

Трамп: дизельная сделка с Россией нужна всему миру

Бизнес / ТЭК

Урегулирование конфликта на Украине

Трамп подтвердил, что США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию.

Американский президент также заявил, что Вашингтон взаимодействует как с Москвой, так и с Киевом для завершения конфликта. «Мы хотим, чтобы конфликт закончился. Поэтому мы работаем с ними [Украиной] и с Россией над тем, чтобы положить конец войне», – сказал Трамп.

При этом он выразил уверенность в том, что российско-украинский конфликт в конечном итоге удастся урегулировать. «Знаете что? В конечном итоге все наладится. Знаете почему? Потому что так всегда и происходит», – отметил американский лидер.

Ситуация на Ближнем Востоке

Трамп сообщил, что Вашингтон в ближайшее время определится с дальнейшими действиями в отношении Ирана.

Кроме того, президент США не исключил возможности привлечения Турции к военной операции в Йемене. Отвечая на вопрос о том, намерен ли он обратиться к Анкаре с просьбой присоединиться к ответным действиям, Трамп допустил такой вариант.

«Возможно, я так сделаю. Думаю, президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сделает то, о чем я его попрошу. Я очень его уважаю», – сказал американский лидер.

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