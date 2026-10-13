Главные заявления Трампа о сделке по дизелю, Украине и Ближнем Востоке

Главные заявления Трампа о сделке по дизелю, Украине и Ближнем ВостокеПо словам президента США, договоренность с Россией уже снизила мировые цены на топливо
Президент США Дональд Трамп на брифинге с журналистами оценил договоренность с Россией по поставке дизельного топлива, возможность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, а также обсудил ситуацию с хуситами и Ираном на Ближнем Востоке.
«Ведомости» собрали главное из заявлений американского президента.
Сделка по дизельному топливу
Трамп заявил, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива необходима всему миру, поскольку направлена на снижение цен на мировом энергетическом рынке. По его словам, соглашение не предусматривает поставок топлива непосредственно в США.
Трамп также утверждает, что договоренность уже привела к снижению мировых цен на топливо. «Это сделка для всего мира, и она снизила цены», – заявил он.
Американский лидер подчеркнул, что соглашение не направлено на обеспечение потребностей непосредственно Соединенных Штатов. По его словам, оно позволит увеличить предложение энергоносителей на мировом рынке.
Урегулирование конфликта на Украине
Трамп подтвердил, что США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию.
Американский президент также заявил, что Вашингтон взаимодействует как с Москвой, так и с Киевом для завершения конфликта. «Мы хотим, чтобы конфликт закончился. Поэтому мы работаем с ними [Украиной] и с Россией над тем, чтобы положить конец войне», – сказал Трамп.
При этом он выразил уверенность в том, что российско-украинский конфликт в конечном итоге удастся урегулировать. «Знаете что? В конечном итоге все наладится. Знаете почему? Потому что так всегда и происходит», – отметил американский лидер.
Ситуация на Ближнем Востоке
Трамп сообщил, что Вашингтон в ближайшее время определится с дальнейшими действиями в отношении Ирана.
Кроме того, президент США не исключил возможности привлечения Турции к военной операции в Йемене. Отвечая на вопрос о том, намерен ли он обратиться к Анкаре с просьбой присоединиться к ответным действиям, Трамп допустил такой вариант.
«Возможно, я так сделаю. Думаю, президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сделает то, о чем я его попрошу. Я очень его уважаю», – сказал американский лидер.