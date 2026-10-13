Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану
В ближайшее время США примут решение о дальнейших действиях в отношении Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы очень скоро примем решение по Ирану», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
13 октября Трамп заявил, что США, вероятно, не стоило ликвидировать руководителей Ирана, поскольку сейчас Вашингтон не понимает, с кем имеет дело.
8 октября президент США отметил, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Трамп отметил, что США ведут с Тегераном «продуктивные дискуссии». При этом американский президент заявил, что Иран находится, по его оценке, в «очень плохом» экономическом и военном состоянии.