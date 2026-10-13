Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

Татьяна Мозолевская

В ближайшее время США примут решение о дальнейших действиях в отношении Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы очень скоро примем решение по Ирану», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

13 октября Трамп заявил, что США, вероятно, не стоило ликвидировать руководителей Ирана, поскольку сейчас Вашингтон не понимает, с кем имеет дело.

8 октября президент США отметил, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Трамп отметил, что США ведут с Тегераном «продуктивные дискуссии». При этом американский президент заявил, что Иран находится, по его оценке, в «очень плохом» экономическом и военном состоянии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь