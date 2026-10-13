Трамп: дизельная сделка с Россией нужна всему миру
Соглашение с Россией по дизельному топливу необходимо на фоне высоких цен на мировом рынке. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, передает Clash Report.
По словам американского лидера, российское дизтопливо предназначено не для поставок в США, а для выхода на международный рынок.
9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.
11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизельное топливо на мировые рынки, так как спрос на нефтепродукты в мире огромный. 13 октября представитель Кремля сказал, что европейские государства, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия продолжит поставлять свой конкурентоспособный товар на мировые рынки.