Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится в скором времени, после чего мировые цены на нефть должны снизиться. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.
«Как только это завершится, а это произойдет скоро, цены на нефть пойдут вниз», – сказал американский лидер. Трамп также заявил, что, по оценке Вашингтона, Иран больше не представляет ядерной угрозы для США.
6 октября Трамп уже заявлял о скором завершении конфликта с Ираном и связывал окончание боевых действий со снижением стоимости нефти. 1 октября он говорил, что война может завершиться либо новой атакой США, либо соглашением с Тегераном.
При этом 7 октября The Atlantic сообщил, что Белый дом попросил Пентагон подготовить варианты новых ударов по Ирану, которые могут быть нанесены до промежуточных выборов в конгресс 3 ноября. По данным издания, масштаб и цели возможной операции пока обсуждаются.
4 октября Bloomberg отмечал, что нефть Brent удерживалась выше $100 за баррель, несмотря на восстановление ближневосточных поставок почти до довоенного уровня. Цены поддерживали опасения возобновления активных боевых действий и риски для нефтяной логистики.