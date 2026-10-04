Bloomberg объяснил, почему нефть держится выше $100 за баррель

Трейдеры отмечают, что с ростом доходности облигаций нефтяные рынки снова становятся инструментом хеджирования инфляции, особенно в последние недели. И хотя речь не идет о физическом спросе на нефть, он может толкать цены вверх точно так же. «Мы потеряли поставки, истощили запасы и нарушили способность перерабатывать сырую нефть в такие продукты, как дизель. Возобновление поставок нефти не решает эти проблемы мгновенно», – отметил главный инвестиционный директор чикагской Karobaar Capital Харис Хуршид.