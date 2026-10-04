Bloomberg объяснил, почему нефть держится выше $100 за баррель

Bloomberg объяснил, почему нефть держится выше $100 за баррельИнвесторы опасаются возобновления войны на Ближнем Востоке
Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились до уровня, который был до начала войны США против Ирана. Это событие вызвало один из самых масштабных сбоев на мировом рынке энергоносителей. Однако стоимость нефти Brent держится выше $100 за баррель – примерно на 40% больше, чем в начале конфликта, пишет Bloomberg.
Ситуация, как отмечает агентство, негативно влияет на мировую экономику, ведет к ускорению инфляции и оказывает давление на разные отрасли и потребителей. Даже объявленный в пятницу план стран G7 и их партнеров высвободить до 100 млн баррелей запасов нефти и дизеля не смог сбить цены. На высоком уровне их удерживает сочетание ряда факторов.
Опасения инвесторов
Рынок опасается, что боевые действия могут возобновиться в любой момент, особенно теперь, когда США развертывают дополнительный авианосец и войска в Персидском заливе. Даже нынешний тупик несет риски: Иран атакует некоторые суда, пытаясь контролировать Ормузский пролив, через который до войны проходило 20% мировой нефти.
Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене объявили блокаду саудовского судоходства в Красном море через Баб-эль-Мандебский пролив, угрожая еще одному маршруту поставок нефти. В прошлом месяце атака дрона на саудовский нефтепровод «Восток – Запад» привела к его временной остановке.
Удорожание транзита
Хотя некоторые суда проходят через эти проливы, нарушение логистики повысило стоимость доставки баррелей на рынок, продолжает агентство. Доставка нефти по Ормузу по-прежнему в значительной степени зависит от челночных перевозок, перевалок с судна на судно и нетрадиционных маршрутов.
Рекордные ставки на фрахт танкеров – более $1,2 млн в день за перевозку нефти из Персидского залива в Китай – лишь добавляют расходов потребителям.
«Ключевая проблема в том, что восстановление объема поставок не равно полной нормализации, – говорит старший аналитик по нефти Guotai Junan Futures Сюйи Чжао. – Рынок оценивает не только то, сколько нефти загружается, но и то, могут ли эти баррели быть доставлены безопасно, надежно и с низкими затратами».
Снижение запасов
Несмотря на рост поставок из стран Ближнего Востока, мировые запасы сильно истощены войной. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, общемировые запасы сейчас составляют около 4,3 млрд баррелей – снижение более чем на 400 млн баррелей с марта, первого полноценного месяца войны.
Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается. Общий спрос сейчас составляет около 104,8 млн баррелей в сутки, что на 6,5 млн баррелей в сутки выше показателя в мае, свидетельствуют данные Energy Aspects.
Дефицит топлива
Восстановление объема поставок нефти не решает глобальную нехватку топлива, в частности дизеля. Экспорт из двух крупных мировых центров нефтепереработки – Ближнего Востока и России – остается ограниченным. В результате НПЗ за пределами этих регионов работают на пределе, чтобы заполнить пробел, рискуя незапланированными простоями в случае поломки перегруженного оборудования.
Спровоцированный дефицитом рост цен на топливо привел к ускорению инфляции. Центробанки по всему миру говорят о том, что это может в конечном итоге привести к повышению процентных ставок, продолжает агентство.
Трейдеры отмечают, что с ростом доходности облигаций нефтяные рынки снова становятся инструментом хеджирования инфляции, особенно в последние недели. И хотя речь не идет о физическом спросе на нефть, он может толкать цены вверх точно так же. «Мы потеряли поставки, истощили запасы и нарушили способность перерабатывать сырую нефть в такие продукты, как дизель. Возобновление поставок нефти не решает эти проблемы мгновенно», – отметил главный инвестиционный директор чикагской Karobaar Capital Харис Хуршид.
По данным Межконтинентальной биржи ICE, на вечер 4 октября цена фьючерса на нефть марки Brent составила $102,25 за баррель, снизившись на $0,06 к предыдущему закрытию. Несмотря на незначительную коррекцию, Brent продолжает торговаться выше психологической отметки в $100.
Роль ОПЕК+
4 октября вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что обстановка на мировом нефтяном рынке остается напряженной, наблюдается дефицит, а на энергетических рынках сохраняется волатильность. Он выразил уверенность, что кризис будет преодолен, и подчеркнул ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации. По его словам, совместные действия стран-участниц обеспечат выход из кризиса.
Новак отметил, что атаки на энергетическую инфраструктуру и нарушение морских международных перевозок и логистики серьезно усиливают неопределенность на нефтяном рынке и создают волатильность. При этом, по его словам, страны ОПЕК+ выполняют обязательства в полном объеме и с учетом действующих ограничений.
В настоящее время семь стран, входящих в состав ОПЕК+, участвуют в добровольных ограничениях добычи нефти. Это – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая 2026 г.