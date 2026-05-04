ОАЭ вышли из ОАПЕК
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) покинули состав Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление объединения.
Официально ОАЭ вышли из состава организации с 1 мая.
С мая ОАЭ покинули ОПЕК и ОПЕК+. Эмиратское госагентство WAM уточняло, что выход из объединений связан с пересмотром производственной политики страны, оценкой текущих и будущих мощностей, а также с национальными интересами. Отдельно агентство обращает внимание на «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе», повлиявших на это решение.
На фоне ухода ОАЭ семь стран ОПЕК+ – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – приняли решение увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки.