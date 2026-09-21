Экспорт дизтоплива и авиакеросина из КНР ставит рекорды

Экспорт дизтоплива и авиакеросина из КНР ставит рекордыКитай разрешил их экспорт в ситуации глобального дефицита
Китай в августе резко повысил экспорт нефтепродуктов – на 17,5% к августу прошлого года. Основная часть роста пришлась на дизтопливо и авиакеросин – на рекордные 41,1 и 41,4% соответственно, следует из данных Главного таможенного управления КНР от 18 сентября. Это произошло после того, как в июле были смягчены ограничения на экспорт топлива, введенные в марте после начала войны США и Израиля против Ирана.
Экспорт авиатоплива из Китая в августе вырос до 2,55 млн т, достигнув месячного рекорда за все время ведения статистики. Но за январь – август экспорт авиатоплива сократился на 14,4% до 11,76 млн т к показателю 2025 г. из-за введенных ранее ограничений. Экспорт дизтоплива в августе увеличился до 1,33 млн т – максимума с марта 2024 г. За первые восемь месяцев экспорт дизеля вырос на 5,9% до 4,84 млн т. При этом экспорт китайского бензина продолжал падать. В августе он составил 700 000 т, что на 17,5% меньше августа 2025 г., хотя и является самым высоким показателем с октября прошлого года. С января по август Китай экспортировал 2,42 млн т бензина (-57,4% к 2025 г.).
Скачок китайского экспорта нефтепродуктов в августе совпал с усилением напряженности на Ближнем Востоке, продолжающейся блокадой Ормузского пролива и запретом экспорта дизельного топлива из России. На вечер 18 сентября средняя цена дизтоплива в США пробила очередной рекорд на отметке в $6,46 за галлон.
Согласно расчетам Института исследований экономики и развития (EDRI) крупнейшего китайского нефтепереработчика Sinopec, из-за войны вокруг Ирана, а также развития возобновляемых источников энергии и электротранспорта спрос на нефть в Китае упадет в 2026 г. на рекордные с 2022 г. 9%. В этой связи, по расчетам EDRI Sinopec, в 2026 г. в Китае упадет спрос и на бензин (на 8,7% до 149 млн т), и на дизтопливо (на 11,4% до 164 млн т).
В Китае цены на моторное топливо гораздо ниже на внутреннем рынке, чем в Европе и США, замечает замдиректора Института международной энергетической политики и безопасности МГИМО Александр Фролов. При этом страна, по подсчетам Energy Institute, в первом полугодии занимала 6-е место в мире по объемам экспорта нефтепродуктов (54 млн т). В июле власти КНР смягчили ограничения на экспорт нефтепродуктов, но это связано, скорее, не с намерением использовать высокие цены, а с инерцией июньского оптимизма в отношении мирного урегулирования между США и Ираном. Тогда был временно открыт Ормузский пролив, сырья становилось больше, а рисков – меньше, считает Фролов. «При этом Пекин и так был в лучшем положении, чем Европа, – китайские суда почти беспрепятственно шли без риска иранских атак через Ормузский пролив», – говорит он. Очевидно, китайские экспортеры будут наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке и в течение сентября продолжат экспорт на уровне августа. Но если напряженность продолжится, отгрузки вновь будут приостановлены, считает эксперт. Об этом же предупреждало 16 сентября Bloomberg со ссылкой на исследование китайской JLC International в связи с рекордно низким уровнем запасов сырья на НПЗ в стране.
«То есть резкий рост – это, скорее, колебания, но вряд ли тенденция. Доступность сырья на мировых рынках вновь ухудшается из-за ситуации на Ближнем Востоке, грозя дополнительными рисками и Пекину, если европейцы начнут искать дополнительные объемы на нетипичных для себя рынках», – считает Фролов.
Китай сокращал импорт нефти с февраля также для того, чтобы мировые цены на нефть не «улетели в космос» до $150/барр. после начала кризиса вокруг Ирана, будучи «теневым регулятором» мирового рынка, говорит энергетический эксперт Кирилл Родионов. Ранее Пекин накопил значительные объемы нефти в стратегических хранилищах (почти 1,4 млрд барр.), эквивалентные трехмесячному потреблению, указывает он.
Ограничив экспорт нефтепродуктов с марта по июль, Китай, очевидно, использовал эти ресурсы для поддержания нефтепереработки внутри страны, продукты которой решил выпустить на внешний рынок в июле, говорит Родионов. Из 1,4 млрд барр. нефти лишь часть – госзапасы, а часть находится на балансе нефтекомпаний, которые направили свои объемы на НПЗ, говорит он.