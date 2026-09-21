Экспорт дизтоплива и авиакеросина из КНР ставит рекорды

В Китае цены на моторное топливо гораздо ниже на внутреннем рынке, чем в Европе и США, замечает замдиректора Института международной энергетической политики и безопасности МГИМО Александр Фролов. При этом страна, по подсчетам Energy Institute, в первом полугодии занимала 6-е место в мире по объемам экспорта нефтепродуктов (54 млн т). В июле власти КНР смягчили ограничения на экспорт нефтепродуктов, но это связано, скорее, не с намерением использовать высокие цены, а с инерцией июньского оптимизма в отношении мирного урегулирования между США и Ираном. Тогда был временно открыт Ормузский пролив, сырья становилось больше, а рисков – меньше, считает Фролов. «При этом Пекин и так был в лучшем положении, чем Европа, – китайские суда почти беспрепятственно шли без риска иранских атак через Ормузский пролив», – говорит он. Очевидно, китайские экспортеры будут наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке и в течение сентября продолжат экспорт на уровне августа. Но если напряженность продолжится, отгрузки вновь будут приостановлены, считает эксперт. Об этом же предупреждало 16 сентября Bloomberg со ссылкой на исследование китайской JLC International в связи с рекордно низким уровнем запасов сырья на НПЗ в стране.