Что значит падение доминирующей доли угля в генерации Китая

Уголь остается структурной базой энергосистемы. Несмотря на декларации, уголь не уходит из энергобаланса – напротив, 2025 год стал рекордным по вводу новых угольных мощностей: 78,1 ГВт, что в 2–3 раза превышает показатели предыдущих лет (30,5 ГВт в 2024 г.; 47,4 ГВт в 2023 г.), напоминает Роженко. Кроме того, в КНР реализуется масштабная программа модернизации угольного парка с переходом на ультрасверхкритические параметры (USC/UHE) для повышения эффективности станций и снижения удельного расхода топлива на единицу выработки, указывает эксперт. «А рост доли ВИЭ и изменения гидрологической обстановки приводят к снижению коэффициента использования установленной мощности угольных станций с 60% в 2011 г. до 52% в 2024 г. и порядка 48% в 2025 г.».