Совбез сообщил о переговорах с Китаем и Индией по переработке редкоземов

При этом он отметил, что партнеры готовы к созданию коопераций в том числе в этих условиях. Масленников посчитал элементной базой для всех новых технологических рынков «критические металлы вместе с энергетикой». В связи с этим он подчеркнул, что интерес к этой сфере носит стратегический характер.