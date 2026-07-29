Совбез сообщил о переговорах с Китаем и Индией по переработке редкоземов
Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и другими возможными партнерами по вопросам проектов в Ангаро-Енисейском кластере по глубокой переработке редкоземов, сообщил в интервью «Ведомостям» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников.
«Проектный офис ведет переговоры с партнерами по Большому Югу – это Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Диалог идет как на государственном уровне, так и непосредственно между компаниями. Заинтересованность есть», – подчеркнул он.
По словам Масленникова, у России есть задача выработать модель, при которой страна будет выступать качественным интегратором интересов и собирать вокруг проектов партнеров. Среди ограничений к достижению этой цели замсекретаря Совбеза назвал доступ к технологиям, проблемы с платежами, риски вторичных санкций со стороны США и стран ЕС.
При этом он отметил, что партнеры готовы к созданию коопераций в том числе в этих условиях. Масленников посчитал элементной базой для всех новых технологических рынков «критические металлы вместе с энергетикой». В связи с этим он подчеркнул, что интерес к этой сфере носит стратегический характер.
В июне «Русгидро» и Фонд развития ИНТЦ «Долина Менделеева» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и рационального водопользования для Ангаро-Енисейского кластера. Стороны намерены совместно прорабатывать вопросы энергоснабжения и использования водных ресурсов с учетом потребностей будущих резидентов кластера. Особое внимание будет уделено проектам глубокой переработки критически важных металлов, производству новых материалов, систем накопления энергии и развитию вычислительной инфраструктуры.
Тогда же глава Хакасии Василий Коновалов говорил, что регион станет промышленной площадкой для масштабирования производств металлов в рамках Ангаро-Енисейского кластера. Хакасия будет одним из субъектов, где будут развивать кластер цветных, редких и редкоземельных металлов. Также в число участников туда войдут Красноярский край, Иркутская область и Тува.